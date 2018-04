SICTIC verspricht grössere, schnellere Startup-Investments

Der Swiss ICT Investor Club (SICTIC), der Investoren mit Schweizer ICT-Startups zusammenbringen will, hat den Tech-Investmentfonds Creathor Ventures zum "bevorzugten Co-Investor" ernannt. Damit könne man sowohl signifikant grössere als auch schnellere Erstfinanzierungsrunden durchziehen.Die Idee: Die hiesigen Business Angels prüfen das Team und den Business Case eines Startups im eigenen Interesse, und wenn sie sich für eine Investitionentscheiden, kann der Co-Investor ohne grosse eigene Prüfung mitziehen. Auch die Startups selbst sparen Zeit, wenn sie nicht weiter nach Co-Investoren suchen müssen.Creathor Ventures verwaltet laut SICTIC ein Vermögen von rund 230 Millionen Euro. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Bad Homburg und Zürich. Wieviel Geld in Investments in Schweizer Startups fliessen könnte, wurde vom SICTIC nicht erwähnt. (hjm)