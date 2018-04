Intel bricht Smart-Glasses-Projekt ab

Der Chiphersteller Intel bestätigt, die News Devices Group (NDG) und damit auch die Entwicklung der Augmented-Reality-Brillen "Superlight" aufzugeben. Zunächst berichtete 'The Information' (Paywall) vom Abbruch. Es hiess auch, dass mit der Schliessung der NDG "wahrscheinlich einige Entlassungen" einhergehen. Die Abteilung sei zuvor bereits von 800 auf 200 Mitarbeiter verkleinert worden."Unser Ansatz bleibt es, neue Technologien zu erforschen und entwickeln", so Intel in einem Statement. Nicht immer würden diese Bemühungen auch ineinem Produkt resultieren, das auf den Markt gebracht werde. Das Projekt Superlight sei ein gutes Beispiel dafür. Wenn die "Marktdynamik keine weiteren Investitionen zulässt" müssten auch "schwierige Entscheidungen" gefällt werden, so Intel.Der Hersteller habe zuvor versucht, Partner zu suchen, um die VR-Produkte in den Markt zu bringen, so 'The Verge' . Im Herbst 2017 wurde daneben bekannt, dass Intel das Virtual-Reality-Projetkt Alloy abgebrochen hat. Man habe zu wenig interessierte Fertigungspartner gefunden, so die Begründung von Intel. (kjo)