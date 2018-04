Devops und Grossfirmen nutzen Cloud Foundry vermehrt

Die Open-Source-Cloud-Applikationsplattform Cloud Foundry führt halbjährlich Nutzerumfragen durch. Ein paar interessante Dynamiken zeigen sich unter den Teilnehmern: Die Plattform gewinnt insbesondere bei Grossfirmen stark an Boden, welche mindestens 50 Mitarbeiter damit arbeiten lassen. Diese sind primär in der IT, aber auch im Finanzdienstleistungsbereich angesiedelt. Dies gilt zwar nach wie vor mehrheitlich in den USA, aber auch in Europa sollen "die Nutzerzahlen wachsen".Gerade Entwickler und Devops sind laut der Umfrage zufrieden mit der Plattform und der containerbasierten Architektur. Die absolute Zahl der zufriedenen CIOs ist kleiner, das hängt aber wohl damit zusammen, dassprimär Nutzer geantwortet haben.Die von Fujitsu, IBM, Pivotal, SAP und SUSE, aber auch von Swisscom propagierte Plattform könne mit der Sprache, dem Framework und der Cloud genutzt werden, die man selbst bevorzugt. Ausserdem ist sie interoperabel, was ein gutes Werbeargument ist für Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Strategien.Und die Resultate sind beruhigend für die hinter der Technologie steckende Non-Profit-Organisation Cloud Foundry Foundation; sie will schliesslich Industriestandards für Multi-Cloud-Plattformen etablieren helfen. Ausserdem will sie Zeit- und Kostenersparnis erzielen helfen.609 Teilnehmer aus der ganzen Welt haben die Umfrage vollständig beantwortet. (mag)