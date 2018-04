Milliardenübernahme: Temenos wirft das Handtuch

Es wäre die bislang grösste Übernahme durch ein Schweizer Unternehmen auf dem IT-Gebiet: Der im Februar angekündigte http://www.inside-it.ch/articles/50275 . Am Freitag wurde das Temenos-Angebot allerdings durch die http://www.inside-it.ch/articles/50878--irische Investmentgruppe ION überboten--.Mittlerweile hat der Genfer Bankensoftwarehersteller ohne langes Zögern erklärt, dass man nicht bereit sei, die eigene Offerte nochmal zu erhöhen. Da der Fidessa-Verwaltungsrat bereits neu dasAngebot von ION unterstützt, ist der Deal mit Temenos damit vom Tisch.Temenos wollte die Übernahme durch Kredite finanzieren. Eine Erhöhung des Angebots, so die jetzige Begründung für den Ausstieg aus dem Bieterkampf, hätte gegen die selbst auferlegte finanzielle Disziplin verstossen.Gleichzeitig hat Temenos nun ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die Genfer wollen 250 Millionen Dollar für den Kauf eigener Aktien aufwenden. Diese könnten wiederum für kommende Übernahmen verwendet werden. Das Rückkaufprogramm soll aus eigenen Mitteln bestritten werden, so dass die Verschuldung dadurch nicht ansteigt. (hjm)