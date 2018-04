Kiosk-Betreiber testet Bestellknopf für Heimlieferung

Der Bestellknopf kann beispielsweise am Kühlschrank befestigt werden.

Die Mutter von Kiosk und Brezelkönig, Valora, testet einen Bestellknopf à la Amazon Dash oder Bracks Order-Button. Ab heute ist der "OK Button" des Unternehmens online erhältlich. Vorerst beschränke sich die Zahl der verfügbaren Bestellknöpfe auf 2500, wie Valora in einer Mitteilung schreibt. Beta-Tests hätten "erfreuliche Ergebnisse" gezeigt, weshalb man sich für eine Ausweitung der Testphase entschieden habe.Mit dem Bestellknopf sei es möglich, den bisher nur in Valora-Filialen angebotenen OK-Energydrink in grösseren Mengen an die Adresse der Wahl liefern zu lassen. Die Lieferung sei kostenlos und erfolge innert 24 bis 48 Stunden. Die Bezahlung laufe automatisch. Dafür müssen Kunden in der kwik.me-App ihre Lieferadresse und Zahlungsangaben hinterlegen. Dort kann auch eingestellt werden, welche Sorte des Drinks man über denKnopf bestellen möchte. Derzeit sind lediglich die Energydrinks über die Bestell-Buttons erhältlich, aber Valora plant, das Angebot auf weitere Produkte des OK-Sortiments auszuweiten.Der Button wurde am Digitaltag vergangenen Herbst erstmals vorgestellt. 200 Interessierte hätten daraufhin im Rahmen eines Beta-Tests einen Bestellknopf erhalten. Die Idee sei auf grosses Interesse gestossen, hätten sich doch 1800 Privatpersonen und Unternehmen dafür beworben. Insbesondere bei Unternehmen sei der Button beliebt, glaubt Valora.Der Valora-Order-Button stammt aus dem Hauseigenen Valora Lab, das über Mitarbeitende in Zürich und San Francisco verfügt. Laut dem Unternehmen beobachtet das Team die Entwicklungen und Trends im Retail-Markt, um mit neuen Technologien neue Services und Einkaufserlebnisse bieten zu können. (kjo)