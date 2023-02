«Die neue Netzwerktechnologie SCiON passt sehr gut zu unseren Stärken.»

Was waren Ihre Höhepunkte 2022?

Thomas Knüsel: Natürlich war die Ernennung zum CEO und das damit entgegengebrachte Vertrauen ein persönliches Highlight. Besonders gefreut hat mich aber, dass wir unsere Geschäftsleitung mit zwei Führungskräften aus den eigenen Reihen verstärken konnten. Es ist ein Wechsel, aber dieser Schritt ist zugleich ein Zeichen von Kontinuität. Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich unser erster Platz im «Bilanz»-Telekom-Rating in der Kategorie «ISP & Corporate Network». Auch deshalb, weil wir diesen zum fünften Mal in Folge erreichen konnten. Die Konstanz zeigt sich auch hier. Zudem hat sich Cyberlink insgesamt sehr gut entwickelt, ob hinsichtlich Team-Stärke, Umsatz oder Prozess-Maturität. Letztere oder genauer gesagt unser internes Kontrollsystem (IKS) wird mittlerweile nach dem ISAE-Standard auditiert.

Mit welchen Ambitionen blicken Sie auf das neue Jahr?