Abraxas baut in der Ostschweiz und im Liechtenstein aus

Ende Februar ist Rainer Schaub zum Verkaufsteam von Abraxas gestossen. Dort habe er jetzt die Verantwortung für die Kunden der "Kantone Ost & Fürstentum Liechtenstein" übernommen, teilt das Unternehmen mit. Vorgestellt wird Schaub als erfahrener Account Manager und Kenner der öffentlichen Verwaltung.

Das belegt auch sein Linkedin-Profil. Demnach hat der gebürtige Basler seine Verkäuferkarriere 1991 im Vertrieb gestartet. Ab 1999 amtete er dann über 12 Jahre bei Siemens als Verkaufschef und bei Siemens IT Solutions als Head of Outsourcing. Mit dem Verkauf dieser Siemens-Sparte wechselte er Mitte 2011 zu Atos, wo er gut 2 Jahre als Head of Manufacturing, Retail and Services im Einsatz stand. Vor dem jetzigen Engagement bei Abraxas arbeitete Schaub zuletzt über 8 Jahre in diversen Funktionen – zuletzt als Head of Sales & Business Development IT Services – bei Swisscom, so sein neuer Arbeitgeber.