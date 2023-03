10?! David Gugelmann, CEO Exeon

1. Was war Ihr erster Computer und woran erinnern Sie sich speziell? Mein erster Computer war der Intel 286. Besonders erinnern kann ich mich an den "Turbo Button", wobei mir damals nicht bewusst war, dass der "Turbo Mode" eigentlich die Default-Geschwindigkeit war und folglich den PC eigentlich gar nicht schneller macht.

2. Gibt es einen Informatikberuf, den Sie nicht mehr ausüben möchten und warum? Nein, nicht wirklich.

3. Wie wird sich Ihre Rolle in den nächsten Jahren verändern? Das ist schwer vorherzusagen. Exeon ist ein sehr dynamisches und stark wachsendes Unternehmen. Somit springe ich jeweils dort ein, wo meine Expertise gerade gefragt ist. Folglich passt sich mein Tätigkeitsbereich der aktuellen Markt- und Unternehmenssituation an.

4. Was raten Sie jungen Informatikerinnen und Informatikern, die Karriere machen wollen? Ich bin grundsätzlich ein bisschen skeptisch, wenn Leute explizit ihre Karriere planen wollen. Irgendwie erinnert mich das immer an diesen Witz mit dem zukünftigen Arzt, der zwar mit seinem Studium noch nicht begonnen hat, jedoch bereits Magazine für das Wartezimmer sammelt. Ich persönlich habe mir in jeder Position immer möglichst viel Wissen angeeignet. Wenn man dann noch etwas Glück hat, kommt man karrieretechnisch rasch vorwärts – dies war zumindest meine Erfahrung.

5. Was lernten Sie erst in Ihrer jetzigen Rolle über Technologie und nicht vorher? Die eingesetzte Technologie wird oft überbewertet und ist relativ leicht ersetzbar. Gute Konzepte, Architekturen und Kundenbeziehungen haben Bestand und machen den Unterschied.

6. Welche IT-Produkte oder -Dienstleistungen von früher vermissen Sie heute? Das Telefon mit Wählscheibe fand ich immer spannend, weil das Eingeben einer Nummer eine ganze Weile gedauert. Dabei konnte man sich schon überlegen, wie man die Person begrüsst.

7. Wird es im Laufe der Karriere einfacher oder schwerer, sich für Technologie-Versprechungen zu begeistern? Schwerer, da man die ganzen Marketingversprechen immer besser und schneller durchschauen kann.

8. Welche Technologie wird in den nächsten 5 Jahren Ihrer Meinung nach den grössten Einfluss auf die Gesellschaft haben und warum? Künstliche Intelligenz (KI). KI wird sich immer stärker etablieren und auch in der Lage sein, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Dies stellt uns als Gesellschaft aber auch vor zahlreiche ethische Herausforderungen. Ein klassisches Dilemma ist zum Beispiel das selbstfahrende Auto: Soll die KI nun so programmiert werden, dass sie im Fall eines lebensgefährlichen Unfalls das Leben der Insassen riskiert, um Fussgänger zu retten oder umgekehrt? Und, falls die Leben der Fussgänger höher gewichtet werden als die der Besitzer, wer würde dann noch solch ein Auto kaufen?

9. Gibt es eine Entwicklung in der IT, die Sie für total überschätzt halten? Nicht direkt in der IT, aber durch die IT ermöglicht: Reich werden mit Krypto-Coins. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute denken, sie könnten das System austricksen und reich werden, weil sie Krypto-Coins besser verstehen würden als andere.

10. Was haben Sie persönlich aus vergangenen Krisen gelernt? Die vergangenen Jahre waren in verschiedenster Hinsicht sehr herausfordernd. Ich persönlich habe dabei mitgenommen, wie wichtig es ist, auf ein Team zählen zu dürfen, mit dem wir auch so anspruchsvolle Zeiten meistern. Denn am Schluss sind es Menschen, mit welchen wir innerhalb und ausserhalb des Unternehmens zusammenarbeiten. Ich freue mich jeden Tag, insbesondere in diesen anspruchsvollen Zeiten, mit tollen Menschen arbeiten zu dürfen.