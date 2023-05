10?! Dino Minichiello, Servicenow

1. Was war Ihr erster Computer und woran erinnern Sie sich speziell? Das war ein gebrauchter Amiga 500, den ich einem Schulfreund für ein Schnäppchen und auf Raten abkaufen konnte und 6 Monate später für das doppelte wiederverkaufte. Schon da merkte ich, dass meine Ambitionen eher für den Handel und weniger für die AMOS BASIC Programmierung galten.

2. Gibt es einen Informatikberuf, den Sie nicht mehr ausüben möchten und warum? Meine Laufbahn in der Informatik war immer stark durch verschiedene Abenteuer geprägt. Dies auch, weil sich der technologische Fortschritt äusserst schnell bewegt und man ständig gefordert ist, Wissen und Fachkompetenzen aktuell zu halten. Wenn es aber darum ging, Testfälle für User Acceptance Testing von einem neuen Softwarerelease zu schreiben, wurde mir schnell wieder bewusst wie schön doch das Programmieren war.

3. Wie wird sich Ihre Rolle in den nächsten Jahren verändern? Selbstverständlich wird auch im Vertrieb der Einsatz von KI helfen, den Verkaufsprozess effektiver und effizienter zu gestalten, um grundsätzlich bessere Entscheidungen treffen zu können. Was aber noch wichtiger sein wird, ist wieder ein stärkeres Bewusstsein auf der Beziehungsebene schaffen zu können, denn keine KI kann die Emotionen des Menschen nachvollziehen. Wer empathisch ist, verfügt über die Fähigkeit, die Gedanken und Gefühle seines Gegenübers zu erkennen und verarbeiten. Empathie ist ein wichtiger Schlüssel zum erfolgreichen und nachhaltigen Kundenbeziehungsmanagement, egal wie der technologische Fortschritt uns auf der Datenebene helfen. Die grosse Kunst wird daher, die menschlichen Faktoren in Vertrieb wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen.

4. Was raten Sie jungen Informatikerinnen und Informatikern, die Karriere machen wollen? Ich würde starken Wert auf das frühe Identifizieren von Interessengebieten legen, die Spass machen. Solche, bei denen auch die eigenen persönlichen und charakterlichen Stärken optimal zum Tragen kommen. Mir persönlich hat die Erkenntnis, ein gutes Flair im Umgang mit Menschen zu haben, den Weg in die faszinierende Welt der Beratung und des Verkaufs geebnet, und damit die wichtigen Weichen für meine heutige Rolle gestellt. Im Nachhinein würde ich aber viel früher mit dem Aufbau eines starken beruflichen Netzwerks beginnen, denn ein dieses wird dabei helfen, Karrierechancen zu entdecken und Unterstützung von Gleichgesinnten zu erhalten.

5. Was lernten Sie erst in Ihrer jetzigen Rolle über Technologie und nicht vorher? Die Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren klar an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Unternehmen auf umweltfreundliche Geschäftspraktiken und -modelle setzen. Dies kann dazu beitragen, die Kundenbindung zu stärken und langfristig das Wachstum des Unternehmens zu verbessern, da Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung von Kunden und Mitarbeitern geworden ist.

6. Welche IT-Produkte oder -Dienstleistungen von früher vermissen Sie heute? Bei dieser Fragen muss ich schmunzeln und nicht lange überlegen: die SMS. Kommunikation, die für alle einfach, kurz und effizient war. Und wenn man mehr sagen wollte, hat man einfach angerufen und keine Sprachnachricht gesendet, die man in x-facher Geschwindigkeit abhören muss, um den Zug noch rechtzeitig zu erwischen.

7. Wird es im Laufe der Karriere einfacher oder schwerer, sich für Technologie-Versprechungen zu begeistern? Als Technologie-faszinierte Person ist die Neugierde auf neue technologische Entwicklungen und Innovationen immer sehr präsent. Zu Beginn kann die Faszination oft auf der erfinderischen "Ingenieursleistung" und dem Verständnis für die technischen Konzepte liegen. Aus unternehmerischer Sicht erkenne ich aber einen klaren Trend, dass Technologie-Versprechen von unseren Kunden immer mehr auf Herz und Nieren für nachhaltigen und unternehmensweiten Nutzen geprüft werden. Vor allem die Simplifizierung der User Experience kombiniert mit Automatisierung und Prozessvereinfachung können die Arbeit für die Mitarbeiter massgeblich erleichtern, und somit zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führen. Immer die Erfolgsfaktoren im Fokus halten – dann ist die Fragestellung "einfacher oder schwieriger?" nicht mehr relevant.

8. Welche Technologie wird in den nächsten 5 Jahren Ihrer Meinung nach den grössten Einfluss auf die Gesellschaft haben und warum? Technologien, die uns mehr Zeit für das für uns Wertvolle im Leben zurückgeben. Es ist oft einfach gesagt, dass man sich um eine gute Work & Life Balance kümmern sollte. Aber die Unterstützung durch KI und Prozessautomatisierung wird im Mittelpunkt stehen, um die Mitarbeiten von repetitiven und ineffizienten Arbeiten zu entlasten. Damit entsteht mehr Zeit, um zum Beispiel einfacher über Mittag auf die Joggingrunde zu gehen.

9. Gibt es eine Entwicklung in der IT, die Sie für total überschätzt halten? Das Metaverse könnte ein neues Kapitel in der digitalen Revolution eröffnen und die Art und Weise, wie wir arbeiten, spielen und leben, grundlegend verändern. Ich denke aber, dass die Akzeptanz durch die breite Öffentlichkeit viel Zeit in Anspruch nehmen wird, und daher bin ich eher skeptisch, wie schnell für die Gesellschaft einen Nutzen entstehen wird.

10. Was haben Sie persönlich aus vergangenen Krisen wie der Corona-Pandemie oder dem Risiko einer Strommangellage gelernt? Gerade die Pandemie hat bewiesen, wie wichtig die positive Arbeitsplatzkultur für Mitarbeiter ist. Unternehmen, die eine Kultur der Unterstützung und des Zusammenhalts haben, haben sich als widerstandsfähiger erwiesen und konnten ihre Mitarbeiter besser motivieren und engagieren.