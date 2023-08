10?! Frank Thonüs, Dell Technologies

1. Was war Ihr erster Computer und woran erinnern Sie sich speziell?

Mein erster Computer war ein Commodore C64. Darauf war ich als Teenager extrem stolz und habe es genossen, auf diesem Gerät meine ersten Programmierversuche mit BASIC zu machen. Damals war es normal, stundenlang über den externen Floppy-Drive Daten zu lesen und zu schreiben und dabei immer wieder die Diskette zu wechseln.

2. Gibt es einen IT-Beruf, den Sie nicht mehr ausüben möchten und warum?

Nein, den gibt es nicht! Ich hatte viele verschiedene Positionen inne und würde jede davon wieder annehmen. Mittlerweile ist die IT aber so spezialisiert, dass viele der heutigen IT-Berufe für mich gar nicht mehr infrage kämen, da ich schlicht nicht über die Kompetenzen und Qualifikationen verfüge, die es dafür braucht.

3. Wie wird sich Ihre Rolle in den nächsten Jahren verändern?

Meine Rolle als General Manager der Schweizer Niederlassung von Dell Technologies hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verändert. Stand früher der reine Vertrieb und die Steigerung der Verkaufszahlen im Vordergrund, ist heute viel mehr eine ganzheitliche Sicht über alle Geschäftsbereiche gefragt. Zukünftig wird der Fokus noch stärker auf dem echten Mehrwert für den Kunden liegen und darauf, ob man gemeinsam die gesetzten Ziele erreicht hat. Ich bin gespannt, welche Veränderungen die Künstliche Intelligenz mit sich bringen wird und ob sie dabei helfen wird, die richtigen geschäftlichen Entscheidungen zu treffen und ein Business erfolgreich zu führen.

4. Was raten Sie jungen Menschen, die in der IT-Karriere machen wollen?

Zunächst einmal sollten sich Berufseinsteiger bewusst werden, was genau sie in der IT machen wollen. Systemadministration, Software-Entwicklung, Cloud-Services, Vertrieb, Projektleitung oder Aftersales Support – es gibt so viele Möglichkeiten. Sobald man sich darüber klar geworden ist, ist es neben einer soliden Grundausbildung elementar, sich fortlaufend weiterzubilden und stets dafür offen sein, sich zu verändern. Ich würde auch immer dazu raten, in ganz andere Bereiche reinzuschnuppern, zu experimentieren und sich auszuprobieren, denn oft entdeckt man neue Talente bei sich, die man vorher gar nicht von sich kannte.

5. Was lernten Sie erst in Ihrer jetzigen Rolle über Technologie und nicht vorher?

Da gäbe es so viel aufzählen. Während meiner Zeit bei Dell Technologies habe ich jede Menge über hybrides Arbeiten, Multi-Cloud-Ansätze, Cybersicherheit oder Künstliche Intelligenz gelernt – inklusive den damit verbundenen technologischen Herausforderungen und geeigneten Lösungsansätzen.

6. Welche IT-Produkte oder -Dienstleistungen von früher vermissen Sie heute?

Nicht sehr viele. Früher war es undenkbar, ein Geschäft abzuschliessen, ohne dabei ein Fax-Gerät zu benutzen. Ich fand dies irgendwie persönlicher als die E-Mails heute. Was ich richtig vermisse, ist der Kopfhörer-Anschluss an meinem Smartphone. Gleichzeitig laden und telefonieren mit einem Kopfhörer war praktisch. In Zeiten von kabellosem Laden und Bluetooth-Kopfhören ist das wohl eine etwas veraltete Vorliebe.

7. Wird es im Laufe der Karriere einfacher oder schwerer, sich für Technologie-Versprechungen zu begeistern?

Bei mir selbst erkenne ich heute mehr Wissenslust im Vergleich zu früher. Mich interessiert nicht nur ein Feature an sich. Ich will zusätzlich wissen, welches Problem damit gelöst wird. Nur so kann ich unseren Kunden den Mehrwert einer Neuheit erklären. Indem ich Lösungen abseits von technischen Datenblättern greifbar mache, kann ich auch andere dafür begeistern.

8. Welche Technologie wird in den nächsten 5 Jahren Ihrer Meinung nach den grössten Einfluss auf die Gesellschaft haben und warum?

Die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz kann man aus meiner Sicht gar nicht hoch genug einschätzen, wobei manche Branchen mehr, andere weniger davon profitieren werden. Künstliche Intelligenz hat zum Beispiel das Potenzial, die Medizin und Diagnostik zu revolutionieren: Die erste Diagnose wie auch Behandlungsoptionen werden ohne einen Arzt, eine Ärztin bestimmt. Dies wäre für das gesamte Gesundheitssystem von Vorteil. In anderen Branchen wird Künstliche Intelligenz lediglich Standardaufgaben wie Analysen übernehmen. Dadurch werden menschliche Kapazitäten frei, die noch sinnvoller und strategischer genutzt werden können. Bis das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz ausgeschöpft werden kann, muss allerdings noch einiges geschehen. Und wir müssen uns Gedanken machen über Mechanismen und Regularien, um die Entwicklung zu kontrollieren.

9. Gibt es eine Entwicklung in der IT, die Sie für total überschätzt halten?

Persönlich habe ich den Mehrwert des Metaverse noch nicht erkennen können. Dieser Hype scheint zu verpuffen, ohne dass etwas greifbar wird. Die Pandemie hat ausserdem gezeigt, wie wichtig der echte zwischenmenschliche Austausch ist. Daher erachte ich die Chance, dass sich das Metaverse als neuer, digitaler Lebensraum etabliert, als eher gering.

Weiterhin halte ich eine reine "Cloud First"-Strategie für überschätzt. Private- und Public-Cloud-Ansätze sind zwar grundsätzlich sinnvoll. Eine zu 100% auf die Cloud ausgerichtete Strategie funktioniert meist nicht. Viele meiner Gesprächspartner sind überrascht, dass sie nach der Migration in die Cloud immer noch die gleichen Probleme – zum Beispiel Skalierbarkeit, Sicherheit der Daten und Kosteneffizienz – haben. Nur wer Entwicklungs- und Analyse-Tools einsetzt, wird von den Vorteilen der Cloud profitieren.

10. Was haben Sie persönlich aus vergangenen Krisen gelernt?

Manchmal braucht es extreme Situationen, um notwendige Veränderungen anzustossen. War umfangreiches Remote Working vor der Pandemie für viele kaum denkbar, konnte dank der verfügbaren Technologie die Umstellung schnell erfolgen. Heute wird Remote Work als echter Mehrwert empfunden. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass jede Technologie ihre Grenzen hat. Der physische Kontakt zwischen Menschen kann nicht ersetzt werden. Ganz ähnlich verhält es sich bei der Diskussion rund um die Strommangellage. Sie hat Veränderungen angestossen, über die man vorher nicht einmal hat nachdenken wollte. Somit hat diese potenzielle Krise ebenfalls Positives bewirkt.

Diese Ereignisse haben mir wieder mal vor Augen geführt, dass wir uns zu sehr vor Veränderungen scheuen, statt ihnen offen gegenüberzustehen. Und dass wir uns bei Veränderungen oftmals mehr Gedanken über potenzielle negative Auswirkungen machen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, die Menschen bei all den technologischen Optionen nicht aus den Augen zu verlieren. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht die Technologie. Letztere muss greifbar gemacht werden, damit man sich für sie begeistern kann.