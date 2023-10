10?! Judith Bellaiche, Swico

1. Was war Ihr erster Computer und woran erinnern Sie sich speziell?

Es war ein Commodore 64, mit dem wir als Kinder noch nicht viel anzufangen wussten. Die Erwachsenen sprachen immer davon, dass man in Zukunft alle seine Kontakte und Termine darauf abspeichern kann – aber ich hatte damals weder Termine noch namhafte Kontakte. Es ging dann noch ziemlich lange, bis ich den wahren Nutzen eines Computers entdeckt habe.

2. Gibt es einen IT-Beruf, den Sie nicht ausüben möchten und warum?

Mein eigener IT-Supporter. Wenn die IT bei mir nicht funktioniert, verliere ich schnell die Geduld und werde ziemlich klagsam.

3. Wie wird sich Ihre Rolle in den nächsten Jahren verändern?

Das hängt stark von den bevorstehenden Wahlen ab. Meine Rolle besteht unter anderem darin, eine Brücke zwischen unserer IT-Branche und der Politik respektive der Öffentlichkeit zu schlagen. Das gelingt mir in meiner Doppelrolle als Verbandsleiterin und Nationalrätin ganz gut. Aber für eine Brücke braucht es mindestens zwei Pfeiler.

4. Was raten Sie jungen Menschen, die in der IT Karriere machen wollen?

Fachwissen ist die Voraussetzung, um einen tollen Job kriegen. Aber für eine Karriere braucht es persönliche Kompetenzen, Soft Skills. Mit zunehmender Digitalisierung bin ich überzeugt, dass zwischenmenschliche Beziehungen und Kompetenzen abermals an Bedeutung gewinnen werden. Deshalb ist es doppelt wichtig, lebenslang an sich selbst zu arbeiten.

5. Was lernten Sie erst in Ihrer jetzigen Rolle über Technologie und nicht vorher?

Dass Schrödingers Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Dieses Konzept kannte ich nur von Tom & Jerry, wo Tom tausend Tode stirbt und doch immer lebendig bleibt.

6. Welche IT-Produkte oder -Dienstleistungen von früher vermissen Sie heute?

Ich weiss nicht, ob das als IT-Produkt durchgeht: aber ich vermisse die Mix-Tapes auf Kassetten. Zum Geburtstag beschenkten wir Jugendliche uns gegenseitig mit unseren selbstgemixten Tapes. Wenn mal ein Band riss, klebten wir es mit Klebeband wieder zusammen, und das jammte dann den Kassettenrekorder. Man kann sagen: an diesen Bändern hingen Freundschaften.

7. Wird es im Laufe der Karriere einfacher oder schwerer, sich für Technologie-Versprechungen zu begeistern?

Die Begeisterung schwankt über die Jahre, so ähnlich wie der Gartner Hype Cycle. Zunächst ist man fassungslos über eine neue Technologie und projiziert unglaubliche Hoffnungen in sie. Und dann realisiert man, dass die Use Cases noch nicht so weit oder nützlich sind wie gedacht. Wichtig ist, dass man einen Funken Begeisterung aufrecht halten kann und die Technologie auf dem Radar hält.

8. Welche Technologie wird in den nächsten 5 Jahren Ihrer Meinung nach den grössten Einfluss auf die Gesellschaft haben und warum?

Ich glaube Deep Fakes. Schon heute ist die Unterscheidung zwischen menschlich und künstlich generiertem Content kaum zu unterscheiden. Gesellschaftlich könnte die Verbreitung von Deep Fakes zu einem allgemeinen Misstrauen und einer grossen Verunsicherung führen. Wenn ich nicht mehr weiss, wem oder was ich trauen kann, kommen gesellschaftliche Grundsätze ins Wanken.

9. Gibt es eine Entwicklung in der IT, die Sie für total überschätzt halten?

Wie gesagt: Die Überschätzung ist oftmals eine Frage des Timings. Bis heute habe ich etwa noch keine Use Cases für Blockchain gesehen, die einen breiten Nutzen bringen oder sich nachhaltig etabliert haben. Aber es kann durchaus sein, dass die Technologie in Zukunft wieder an Fahrt gewinnt.

10. Was haben Sie persönlich aus vergangenen Krisen gelernt?

Ich habe gelernt, dass Resilienz lernbar ist. Das war sehr wertvoll und hat meinen persönlichen Umgang mit Krisen grundlegend verändert.