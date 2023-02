10?! Marc Holitscher, CTO Microsoft Schweiz

1. Was war Ihr erster Computer und woran erinnern Sie sich speziell? Das war ein Macintosh LC II, auf den ich unglaublich stolz war. Nicht nur aufgrund seines Preises, für den ich als Student lange sparen musste. In Erinnerung bleiben mir die vielen Nächte, die ich mit dem Spielen von SimCity verbracht habe.

2. Gibt es einen Informatikberuf, den Sie nicht mehr ausüben möchten und warum? Die einzige Konstante ist der Wandel. Das gilt besonders für die Informatik. Insofern kann man die Frage nicht an einem bestimmten Beruf festmachen. Lebenslanges Lernen ist zentral.

3. Wie wird sich Ihre Rolle in den nächsten Jahren verändern? Immer wichtiger wird die Übersetzungsleistung: Das verständliche Erklären von technischen Zusammenhängen und welche Auswirkungen diese im kommerziellen oder gesellschaftlichen Kontext haben. Wenn man neue Technologien nicht versteht, werden sie nicht genutzt.

4. Was raten Sie jungen Personen, die in der IT Karriere machen wollen? Neugierig bleiben und vernetzt denken. Technologie durchdringt jeden Lebensbereich. Man kann sich nicht mehr auf den Standpunkt zurückziehen, dass IT etwas für Spezialisten ist. Jede Anwendung oder Lösung hat bestimmte Folgewirkungen, ob positiv oder negativ. Wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist.

5. Was lernten Sie erst in Ihrer jetzigen Rolle über Technologie und nicht vorher? Die enorme Bedeutung von Skaleneffekten. Denken Sie an die Cloud: Der Betrieb einer weltweiten Infrastruktur von Rechenzentren erlaubt Optimierungen, die sich im traditionellen Umfeld nicht realisieren liessen. Beispielsweise was die Energieeffizienz angeht. Dies geht so weit, dass die Farbe von Server-Racks geändert wird, damit diese weniger Licht absorbieren und so helfen, Strom zu sparen.

6. Welche IT-Produkte oder -Dienstleistungen von früher vermissen Sie heute? Keine.

7. Wird es im Laufe der Karriere einfacher oder schwerer, sich für Technologie-Versprechungen zu begeistern? Wichtig ist eine gut informierte Beurteilungsfähigkeit. Ich finde es wichtig, neuen Technologien grundsätzlich offen entgegenzutreten. In der Schweiz wünsche ich mir mehr dieser Offenheit. Wir brauchen einen aktiveren öffentlichen Dialog über die Chancen und Risiken, die technische Innovationen mit sich bringen. Dies, damit jede und jeder faktenbasiert entscheiden kann.

8. Welche Technologie wird in den nächsten 5 Jahren Ihrer Meinung nach den grössten Einfluss auf die Gesellschaft haben und warum? Die Künstliche Intelligenz. Diese wird die menschliche Fähigkeit erweitern und in vielerlei Hinsicht unterstützen. Beispielsweise wenn es darum geht, neue Lösungen für gesellschaftliche Probleme wie Mobilität oder Klimawandel zu finden. Aber sie wird auch Herausforderungen mit sich bringen, beispielsweise wenn es um Anwendungen der Gesichtserkennung geht. Auch hier braucht es einen offenen Dialog, der sämtliche Interessensträger aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik einschliesst.

9. Gibt es eine Entwicklung in der IT, die Sie für total überschätzt halten? Ich halte mich mit solchen Aussagen immer zurück, denn alles, was wir sehen, sind Momentaufnahmen. Die Künstliche Intelligenz beispielsweise musste viele Winter durchleben, bis nun die richtigen Technologien, das notwendige Wissen und die nötigen Ressourcen in ausreichender Qualität und zu vertretbaren Kosten verfügbar sind.

10. Was haben Sie persönlich aus vergangenen Krisen gelernt? Technologie spielt bei der Bewältigung jeder Krise eine absolut zentrale Rolle. Daraus sollte man die richtigen Lehren ziehen. Im privaten Leben, insbesondere aber auch im geschäftlichen und gesellschaftlichen Umfeld.