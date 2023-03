10 Millionen für Schweizer Medtech-Startup

Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement aus Tübingen steckt grosse Hoffnungen in das Medtech-Unternehmen Simulands. Der Private-Equity-Anbieter, der in Gesundheitsunternehmen in Europa investiert, investeirt umgerechnet rund 10 Millionen Franken in das 2019 gegründete Startup mit Sitz in Zürich.

Internationale Expansion im Fokus

Mit dem Investment soll insbesondere der Ausbau des Produktportfolios sowie die internationale Expansion vorangetrieben werden, wie der Grossinvestor aus Deutschland am Donnerstag mitteilt.

Das 2019 gegründete Startup entwickelt, produziert und vertreibt Simulatoren und Simulations-Tools für kardiovaskuläre Eingriffe am Herzen. Kardiologinnen und Kardiologen können so die Eingriffe "mit echter haptischer Interaktion" trainieren.

Zu den Kunden zählen Medtech-Firmen wie Abbott Vascular Laboratories, Edwards Lifesciences oder Boston Scientific. Als Präsident des Verwaltungsrates ist im Handelsregister Andrea Guidotti eingetragen.