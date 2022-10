10 Tickets für die Startup Nights Winterthur zu gewinnen

Roland Brack, Inhaber der Competec Gruppe, Bettina Hein, Gründerin von Pixability, oder Niklas Nikolajsen, Gründer von Bitcoin Suisse, zählen unter vielen anderen zu den Speakerinnen und Speakern der diesjährigen Winterthurer Startup Nights.

Die Veranstaltung zählt zu den grössten und wichtigsten der Schweiz im Startup-Umfeld und hat sich zum Ziel gesetzt, Gründerinnen mit Investoren zu vernetzen und Unternehmen eine Plattform zu bieten, junge Talente zu finden.

Der Anlass findet dieses Jahr am 3. und 4. November in den Eulachhallen in Winterthur statt. Inside IT verlost als Medienpartner 10 Tickets im Gesamtwert von 1000 Franken .