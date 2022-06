14 Millionen für neue Schulsoftware im Kanton Zürich

Für die Schulverwaltungen der Sekundarstufe II sowie Berufsfachschulen, höheren Fachschulen und Mittelschulen hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine neue Administrationssoftware eingekauft.

Für die Konzeptionierung, Einführung, Installation und Weiterentwicklung der Software hat die Firma Datenlotsen Education Systems den Zuschlag als Generalunternehmer erhalten. Das deutsche Unternehmen mit Ableger in Zürich erhält dafür 13,7 Millionen Franken. Die neue Software löst die bestehenden Programme "Eco Web" sowie "Information Manager" ab, sagte eine Sprecherin am Telefon zu inside-it.ch. Sobald das Projekt abgeschlossen ist, spätestens Ende 2026, wie Simap zu entnehmen ist, kommt die neue Schulsoftware in 40 verschiedenen Schulen zum Einsatz.

Die Datenlotsen haben sich gegen 3 weitere Unternehmen durchgesetzt. Sie hätten die Zuschlagskriterien am besten erfüllt, begründet die Beschaffungsstelle. Dabei wurden die "technischen und funktionale Kriterien inkl. Bedienerfreundlichkeit und Support" mit 50% am stärksten gewichtet. Wirtschaftlichkeit (30%) sowie Referenzen und Präsentation (20%) wurden ebenfalls berücksichtigt, aber nicht so stark.

Weitere Fragen wollte die Bildungsdirektion des Kantons Zürich mit Verweis auf die 10-tägige Beschwerdefrist nicht beantworten.