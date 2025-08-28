18 Spitäler gründen gemeinsame Security-Organisation

Laut einer Mitteilung haben 18 Schweizer Spitäler heute im Spital Thurgau den Verein "Healthcare Cyber Security Center" (H-CSC) gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern befinden sich demnach Universitäts- und Kantonsspitäler sowie Kliniken aus allen Regionen der Schweiz. Eine Mitgliedschaft im Verein H-CSC steht ab dem 1. September aber auch allen anderen Spitälern mit einem öffentlichen Leistungsauftrag offen.

Die Gründungsmitglieder

Das H-CSC ist kein gemeinsames Security Operations Center. Die laufende Betreuung der Security-Systeme und die Abwehr von Cyberangriffen liegt also immer noch in der Verantwortung der einzelnen Spitäler.

Das H-CSC soll im Gegensatz dazu laut den Initianten als Frühwarnsystem funktionieren. Die Spitäler sollen Informationen über Angriffe austauschen, gemeinsame Schutzstandards entwickeln und sich bei Cyberattacken gegenseitig unterstützen. Ziel sei es, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und gemeinsam auf digitale Bedrohungen zu reagieren.

"Cyberangreifer arbeiten längst zusammen – wir Spitäler in dieser Frage noch zu wenig. Das ändern wir jetzt und überwinden diese Asymmetrie. Dank dem Verein H-CSC wird die Zusammenarbeit und der Austausch von Angriffsinformationen gefördert, so dass Spitäler besser gegen Cyberangriffe vorbereitet sind und schneller reagieren können", so der Kommentar von Erik Dinkel, CISO des Universitätsspitals Zürich und Präsident des Vereins H-CSC.

Das H-CSC sei die erste landesweite Cybersicherheits-Initiative für Spitäler und auf eine Empfehlung des Bundesamts für Cybersicherheit (Bacs) hin entstanden, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verein soll Teil der nationalen Cyberstrategie werden, die auf koordinierter, nationaler Zusammenarbeit basiert.