19 Millionen Dollar für Schweizer Tech-Startup

Invenda ist der Hersteller eines proprietären Betriebssystems für Verkaufsautomaten, smarte Kühlschränke und Mikro-Kioske. Die Invenda-Plattform, zu der neben dem genannten Betriebssystem auch eine eigene Bezahllösung gehört, könne dabei helfen, den Einzelhandel zu automatisieren, preist sich der Anbieter in den höchsten Tönen an.

Den Aussagen glaubt offenbar nicht nur Invenda selbst, sondern auch verschiedene Investoren. Diese haben in einer Serie-B-Finanzierungsrunde insgesamt 19 Millionen Dollar in das Startup gesteckt. Zu den Geldgebern gehören Point Break Capital Management, On Holding, Trumid und der bisherige Investor Mutschler Ventures.

US-Expansion geplant

"In der heutigen Welt sind Daten alles. Invenda hat eine Lösung entwickelt, die den Datenpool für den automatisierten Einzelhandel erweitert und damit sicherstellt, dass den Unternehmen keine Erkenntnisse verloren gehen", lässt sich Investorin Sylvie Mutschler zitieren.

Invenda will das frische Kapital nutzen, um die Entwicklung der Cloud-basierten Plattform und der eigenen Selbstbedienungsgeräte weiter voranzutreiben. Darüber hinaus soll die kommerzielle wie geografische Expansion in die USA vorangetrieben werden.