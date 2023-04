1953 ITler sind auf den RAV

Die Zahl der Arbeitslosen sinkt in der Schweiz leicht. Gemäss den Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) waren Ende März 2023 gut 92'760 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben. Das sind weniger als im Februar 2023, womit die Arbeitslosenquote von 2,1% auf aktuell 2,0% sinkt.

Im Bereich Informatik und Kommunikation liegt die Arbeitslosenquote mit 2,2% etwas über dem Schnitt. Gemäss den Seco-Zahlen sind 3274 Personen aus diesem Segment bei den RAVs gemeldet. Davon stammen 1953 aus dem Bereich Informatik. Dies ist etwas mehr als im Jahr zuvor. Allerdings schwankt die Arbeitslosenquote nicht stark und lag in den vergangenen Monaten jeweils zwischen 2,2 und 2,4%.

Die Entlassungen bei Big-Tech haben sich damit also noch nicht auf die hiesige Arbeitsmarktstatistik ausgewirkt. Dies könnte mit dem strengen Arbeitnehmerschutz in der Schweiz zusammenhängen. Trotzdem ist nach wie vor unklar, inwiefern sich die Stellenkürzungen von Amazon, Microsoft, Rackspace, Salesforce und weiteren auf die Beschäftigten hierzulande auswirken. Einzig von Google ist bekannt, dass in Zürich rund 250 Personen ihre Stelle verlieren werden.

Daneben zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik, dass die IT-Branche in der Schweiz wächst. Ende 2022 waren 135'000 Personen im Bereich "Informationstechnologie und Informationsdienstleitungen" beschäftigt – 7,2% mehr als im Jahr zuvor. Der Bereich deckt in etwa das ab, was man sich unter der IT-Branche vorstellt: von Herstellern über Dienstleister und Softwareentwickler bis zu Resellern. Nicht eingerechnet sind darin aber Informatikerinnen und Informatiker, die in anderen Branchen wie der Finanzindustrie tätig sind.