2,2 Millionen Franken für eine Software, die nie lief

Der Kanton Basel-Stadt will sein Personalwesen digitalisieren. Heute werden die Personaldossiers im Kanton grösstenteils auf Papier geführt, berichtet die 'Basler Zeitung' (Paywall) . Um endlich digital zu arbeiten können, hat der Stadtkanton Ende 2020 eine entsprechende HR-Software-Lösung der SAP-Tochter­gesellschaft Successfactors beschafft. Die Vergabe des Auftrags erfolgte freihändig.

Trotz des Auftragsvolumens von über 2,2 Millionen führte der Kanton kein öffentliches Beschaffungsverfahren durch – obwohl er ab einem Betrag von über 150'000 Franken eigentlich dazu verpflichtet wäre. Der Kanton begründete die freihändige Vergabe damals damit, dass nur Successfactors mit dem beim Kanton im Einsatz stehenden SAP-Programm kompatibel sei.

Eine halbe Million Franken pro Jahr

Wie die Zeitung berichtet, wurde 4 Monate nach dem Zuschlag mit der Überweisung der Lizenzgebühren begonnen. Und diese haben es in sich: 40'000 Franken Steuergelder bezahlt der Kanton pro Monat für Success­factors. Der grosse Skandal dabei: Das System wurde seit fast 2 Jahren nicht in Betrieb genommen. Der Kanton bezahlt also rund eine halbe Million Franken pro Jahr an SAP, für ein Produkt, das in der Praxis nicht eingesetzt wird.

Gegenüber der 'Basler Zeitung' bestätigte David Weber, Sprecher des Basler Finanzdepartements, diesen Sachverhalt. Bis November 2022 seien die Vorbereitungsarbeiten für die Einführung der elektronischen Personaldossiers gelaufen. Danach sei das Projekt sistiert worden. "Es zeigte sich, dass die gestellten Anforderungen im angedachten Projektrahmen nicht erfüllt werden können", sagte der Sprecher.

Als Gründe nannte er einerseits "veränderte Erwartungen an die digitalen Möglichkeiten" seitens der Departemente und andererseits habe sich herausgestellt, dass die Komplexität der Software in Bezug auf die Anbindung an die bestehenden Systeme unterschätzt worden sei.

Wurde die Konkurrenz übergangen?

Gerade die hohe Komplexität bei der Anbindung wirft Fragen in Bezug auf die Direktvergabe des Auftrags auf, denn auf dem freien Markt sind durchaus Alternativen zu Successfactors erhältlich, die auch mit SAP kompatibel sind. Als Beispiele nennt die Zeitung etwa Software von Oracle, Workday oder dem Schweizer Anbieter Haufe/Umantis.

Sie alle ermöglichen auch eine Anbindung an SAP. Bei der Konkurrenz wird deshalb die Frage diskutiert, warum man beim Kanton der Meinung war, es komme nur Successfactors infrage. Schliesslich bestehen die Schnittstellen bei den anderen Softwares genauso. Dazu steht auch der Preis für das Angebot in der Kritik. Ein Branchenkenner sagte gegenüber dem Blatt: "Dieser Preis ist exorbitant hoch."

40'000 Franken im Monat für nichts

Der Kanton hält derweil am Programm fest. "Das Projekt wird aktuell überprüft und soll möglichst rasch neu lanciert werden", sagte David Weber gegenüber der 'Basler Zeitung'. Der Kanton sei mit SAP im Gespräch, damit die Lizenzen während der Überprüfungsphase sistiert werden können. Bis zu einer Einigung wird man aber weiterhin 40'000 Franken pro Monat nach Walldorf überweisen müssen.

Wann die neue Software in Basel in Betrieb genommen wird, ist bis dato also unklar. "Dies hängt von der erwähnten Überprüfung des Projektes ab", erklärte Weber.