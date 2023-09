2,6 Milliarden Menschen sind weltweit offline

Ein Drittel der Weltbevölkerung hat nach Angaben der Vereinten Nationen immer noch keinen Zugang zum Internet. Gleichzeitig habe sich seit der Zählung im vergangenen Jahr die Zahl der Menschen mit Zugang zum Netz um rund 100 Millionen Menschen auf 5,4 Milliarden Menschen erhöht, teilte die Internationale Fernmeldeunion (ITU), die UN-Unterorganisation für Technologiethemen, in Genf mit.

Damit könnten mittlerweile 67% der Weltbevölkerung online gehen. Die übrigen 2,6 Milliarden Menschen auf der Welt hätten hingegen nach wie vor keinen Zugang zum Internet.

Entwicklung der Internetnutzerinnen und -nutzer weltweit in Milliarden. Grafik: ITU

Die "Verbesserung der Vernetzung ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", erklärte ITU-Chefin Doreen Bogdan-Martin. Es seien jedoch anhaltende Anstrengungen nötig, "um bis 2030 eine universelle und sinnvolle Vernetzung zu erreichen". Sie betonte: "Wir werden nicht ruhen, bis wir in einer Welt leben, in der sinnvolle Konnektivität für jeden und überall gelebte Realität ist."

Während die Industrieländer bereits online sind, ist die Zunahme der Vernetzung in Ländern mit niedrigem Einkommen den Angaben zufolge am stärksten gestiegen. Der ITU zufolge haben in diesen Ländern allerdings weniger als ein Drittel der Menschen Zugang zum Internet.