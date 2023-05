2,6 Millionen für papierlose Soziale Dienste in Luzern

Die Stadt Luzern beantragt beim Parlament einen Sonderkredit von 2,6 Millionen Franken für die Digitalisierung der Sozialen Dienste (SD). Mit dem "Digitalisierungsprogramm SD" sollen den Mitarbeitenden in der Verwaltung "zeitgemässe, flexible und effiziente Arbeitsinstrumente" zur Verfügung gestellt werden, teilt der Stadtrat mit.

Betreffend Digitalisierung bestehe bei den Sozialen Diensten Handlungsbedarf, heisst es zur Begründung. Aktuell werden die Personen-Dossiers der SD sowohl analog als auch digital geführt. Die Verarbeitung der eingehenden Briefpost sowie der Zahlungsablauf erfolgen ebenso noch weitgehend analog. Neben dem Zeit- und Platzaufwand berge diese Situation auch Schwächen im Hinblick auf Datensicherheit und Datenschutz.

Nachdigitalisierung der Dossiers und neue Schnittstellen

Mit dem Kredit sollen verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. So ist die Nachdigitalisierung der bestehenden Papierdossiers notwendig. Dafür müssen laut Bericht zum Antrag ungefähr 800’000 Seiten aus 4000 laufenden Dossiers gescannt werden. Diese Arbeit soll in den kommenden 2 Jahren abgeschlossen werden. Dafür sind zeitlich befristet 250 zusätzliche Stellenprozente vorgesehen.

Weiter sollen die SD mit dem Projekt "Elektronischer Zahlungsworkflow" ins Projekt der Finanzdirektion für die gesamte Stadtverwaltung integriert werden. Zu den neuen Projekten gehören die Erstellung der Schnittstellen "Tutoris DAF – Tutoris+" und "CMI KES – Tutoris KES". Diese sollen einen sicheren Datentransfer unter anderem mit der städtischen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sowie der kantonalen Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen (DAF) ermöglichen.

App soll Kommunikation vereinfachen

Schliesslich soll zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen den SD-Mitarbeitenden und ihren Klientinnen und Klienten eine neue App eingeführt werden. "Sie vereinfacht die Begleitung und Betreuung der Klientel und ermöglicht die rasche und sichere Übermittlung von Dokumenten in genügend hoher Qualität", heisst es im Bericht. Aktuell würde die Kommunikation vor allem per Telefon und E-Mail stattfinden. Dank des digitalen Austausches werde künftig der administrative Aufwand vereinfacht und der Postversand reduziert. Ein weiterer Vorteil sei auch die Möglichkeit der Übersetzung in die jeweilige Muttersprache der Klientin oder des Klienten.

Die Umsetzung des "Digitalisierungsprogramms SD" betrifft rund 130 Mitarbeitende und 7000 Klientinnen und Klienten der Dienstabteilung. Das Luzerner Stadtparlament entscheidet voraussichtlich Ende Juni 2023 über den Sonderkredit.