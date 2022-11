2021 kostete Ransomware US-Banken 900 Millionen Dollar

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums sammelt unter anderem Daten darüber, wie viel Ransomware-Angriffe die Banken der USA Jahr für Jahr kosten. Diese Daten basieren auf den Meldungen, die Banken im Falle von Angriffen bei der FinCEN einreichen müssen. Vor allem aufgrund eines signifikanten Anstiegs der Zahl an Ransomware-Attacken im Jahr 2020 publiziert FinCEN nun regelmässig Berichte über die Trends, welche sich in den Daten der Banken abzeichnen.

Wie ein aktueller Report zeigt, ist die Zahl der Angriffe und die dadurch verursachten Kosten auch 2021 weiter gestiegen. Für das Jahr 2019 gingen bei der FinCEN 243 Meldungen zu Vorfällen ein, bei denen Ransomware im Spiel war. 2020 waren es noch 602 und für das vergangene Jahr 1251.

Wie das FinCEN einräumt, könnte ein Teil des Anstiegs davon verursacht worden sein, dass es einige Aufrufe an Banken gab, Vorfälle vermehrt und schneller zu melden. Aber der Anstieg dürfte trotzdem durchaus real sein.

Die von den Banken in ihren Eingaben geschätzten Kosten beliefen sich für 2020 laut FinCEN auf 527 Millionen Dollar. Die für das Jahr 2021 gemeldeten Vorfälle kosteten 886 Millionen Dollar. Insgesamt erhielt die Behörde 2021 zwar Meldungen über eine Schadenssumme von 1,2 Milliarden Dollar, aber ein Teil davon bezog sich noch auf Ransomware-Angriffe aus dem Jahr 2020.

In vielen Fällen Verbindungen zu Russland

Einen grossen Teil des Berichts widmet die US-Behörde den möglichen Verbindungen der Angreifer zu Russland. Gemäss den vorgefundenen Indizien, sagt das FinCEN, gibt es bei 49 der insgesamt 84 im vergangenen Jahr verwendeten Ransomware-Varianten Anzeichen, die auf russische Cyberkriminelle hinweisen. Zu diesen Indizien gehören unter anderem Codeschnipsel auf Russisch oder dass die Ransomware programmiert wurde, keine Ziele in Russland oder anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion anzugreifen.

Im zweiten Halbjahr 2021 wurden laut FinCEN bei 75% der gemeldeten Angriffe Ransomware-Varianten mit einem wahrscheinlichen Ursprung in Russland verwendet.