268 Millionen IPv4-Adressen sind verschwunden

IPv4-Adressen sind ein rares Gut . Weil das Internetprotokoll, das bereits seit 1983 zum Einsatz kommt, nur mit 32-Bit-Adressen funktioniert, können im Netz nur etwas mehr als 4 Milliarden IPv4-Adressen vergeben werden. Als am Anfang der 90er Jahre absehbar wurde, dass die IP-Adressen bald knapp werden, wurde nach verschiedenen kurz- und langfristigen Alternativen gesucht. Eine davon war die Weiterentwicklung zu IPv6, ein Standard, der 128-Bit-Adressen verwendet und somit mehr als 340 Sextillionen Adressen zulässt.

Dazu gab es auch Überlegungen, reservierte Bereiche zu schaffen, die nicht für den öffentlichen Betrieb freigegeben werden. So geschehen ist dies zum Beispiel mit dem IPv4-Adressblock von 240.0.0.0 bis 255.255.255.255 (kurz 240/4 oder Class E). Im Jahr 1986 wurden insgesamt 268 Millionen IP-Adressen aus diesem Nummernblock von der Internet Engineering Task Force "für künftige Zwecke" reserviert. Die Adressen durften somit weder verwendet noch geroutet werden.

Illegale Nutzung nachgewiesen

Qasim Lone, Mitarbeiter im Labor von Réseaux IP Européens (RIPE), der regionalen Internet-Registrierungsbehörde für Europa, den Nahen Osten und Teile von Zentralasien, fand nun in einer Analyse heraus, dass Teile von 240/4 seit Jahren heimlich von einem oder mehreren Unternehmen verwendet werden. In einem Artikel zeigt er auf, wie er die Nutzung der reservierten IP-Adressen mithilfe von Sonden untersucht hat.

Heraus kam bei der Analyse einerseits, dass der Block tatsächlich in privaten Netzen in Gebrauch ist und andererseits, dass dies ohne die erforderliche Koordinierung mit der globalen Internet-Community geschieht. Das Problem dabei: Man kann die verwendeten IP-Adressen nicht einfach in öffentliche IPv4-Adressen umwandeln, weil das Routing von und zu solchen IPv4-Adressen dann nicht eindeutig wäre.

Die Sünder sind nicht klar identifiziert

Lone führt weiter aus, dass einiges darauf hindeute, dass Adobe, Amazon und Verizon Business sich heimlich an dem reservierten Adressblock bedient hätten. Definitive Beweise gebe es zwar nicht, aber es sei gut möglich, dass die "grossen Cloud-Provider" ihren Adressvorrat schon lange aufgebraucht und mehr Server an ihre Kundschaft vermietet hätten, als sie mit ihren IPv4-Adressen abdecken können.

Weil die Nachfrage nach IPv4-Adressen derart hoch ist, empfiehlt Lone, dass sich Organisationen, die an der Knappheit leiden, vermehrt auf die Einführung der IPv6-Technik konzentrieren, zumal diese neben dem Mehrangebot an Adressen auch noch weitere Vorteile mit sich bringt.