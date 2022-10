3 Schweizer Informatiker an den Berufs-Weltmeisterschaften ausgezeichnet

An den internationalen Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills in Goyang, Südkorea, wurden 3 Schweizer Informatiktalente mit einem "Medallion for Excellence" ausgezeichnet. Im Wettkampf gegen die besten Berufsleute der Welt erreichte Sven Gerber aus Röthenbach (BE) in der Kategorie IT Network Systems Administration den 4. Rang. Dabei lag er lediglich 3 Punkte hinter dem Bronze-Gewinner Zhe-Wei Zhang aus Taiwan.

In der Kategorie IT Software Solutions for Business konnte sich der ETH-Student und zweifache Schweizermeister Thomas Gassmann aus Uffikon (LU) den 6. Rang sichern. Der Berner Tom Diggelmann, Full-Stack-Developer bei Novu, erreichte in der Kategorie Web Technologies den 7. Platz. Alle Teilnehmenden wurden während der Berufsmeisterschaft von Experten begleitet.

Ausbildung gegen Fachkräftemangel

Die ausgezeichneten Resultate der Schweiz würden einmal mehr die hohe Qualität der Schweizer Berufsbildung im internationalen Vergleich bezeugen, schreibt ICT-Berufsbildung. "Die internationale Konkurrenz war in diesem Jahr ausserordentlich stark. Dies zeigt auf, welche zentrale Bedeutung das Thema ICT in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen hat. Um wettbewerbs­fähig zu bleiben, muss die Schweiz der Berufsbildung einen hohen Stellenwert einräumen", hebt Geschäftsführer Serge Frech hervor.