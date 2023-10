4,7 Millionen für Zürcher Cloud-Startup Helio

Helio mit Sitz in Zürich gibt eine Finanzierungsrunde über 4,7 Millionen Franken bekannt, bei der Eigenkapital und Fremdkapital kombiniert werden. Angeführt wird sie von QBIT Capital. Zusätzlich zur Eigenkapitalrunde erhielt Helio eine Fremdfinanzierung von der ZKB, die durch den Swiss Technology Fund abgesichert ist.

Das Startup wurde 2019 gegründet. Helio entwickelt einen Echtzeitalgorithmus, der die Zuweisung von Cloud-Ressourcen verbessern soll, indem Rechenaufgaben auf nicht ausreichend genutzte oder mit erneuerbaren Energien betriebene Rechenzentren umgeleitet werden. Das frische Geld will das Unternehmen für die Erweiterung des Teams und die Produkt-Weiterentwicklung einsetzen.