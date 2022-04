41 Milliarden Dollar: Elon Musk will Twitter ganz übernehmen

Twitter hat es Elon Musk offenbar angetan. Anfang April wurde er mit 9,2% grösster Aktionär von Twitter, trat jedoch nur wenige Tage später anders als zunächst kommuniziert doch nicht in den Verwaltungsrat des Unternehmens ein.

Jetzt startet er den Versuch, Twitter gleich ganz zu übernehmen. Er hat ein Angebot zum Kauf aller Aktien bekannt gegeben. 54,20 Dollar bietet Musk pro Aktie, wie aus einer Mitteilung der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Der Gesamtwert der Transaktion beliefe sich damit auf 41,4 Milliarden Dollar.

Die Ankündigung Musks liess die Twitter-Aktien im vorbörslichen US-Handel von 46 auf 51 Dollar ansteigen. Er wolle Twitter nach einem Erwerb von der Börse nehmen, kündigte Musk an. Nur so könne der Dienst das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen, so Musk.

Dies sei sein letztes Angebot, so Musk. Scheitere er mit dem Übernahmeversuch, müsse er sein Engagement bei Twitter überdenken. Die Erfolgsaussichten von Musks Übernahmeattacke sind indes unklar. Twitter hat mehrere Finanzinvestoren als grosse Anteilseigner, die jeweils zwischen zwei bis acht Prozent der Anteile halten. Es würde also nicht reichen, nur wenige Grossaktionäre von Verkauf zu überzeugen.