5G in Westeuropa noch kaum in Verwendung

Laut dem neusten Ericsson Mobility Report beinhalteten Ende 2021 in Westeuropa nur 6% der Mobilfunkverträge die Nutzung eines 5G-Netzwerks. Damit lag die Region deutlich zurück hinter Nordamerika (20%), Nordostasien (19%) und der Golfregion (9%).

Weltweit gesehen hat sich laut Ericsson aber keine neue Mobilfunktechnik zuvor so schnell verbreitet wie 5G. Noch in diesem Jahr soll die Zahl der 5G-Verträge auf über eine Milliarde steigen. Bislang hat rund ein Viertel der Weltbevölkerung im Prinzip Zugang zu einem 5G-Netz. Dieser Wert soll sich in den kommenden fünf Jahren verdreifachen.

Während 5G bislang vor allem in Nordamerika und China schnell zulegte, werde das künftige Wachstum auch aus Westeuropa kommen, glaubt der Netzwerk-Ausrüster Ericsson.

Westeuropa werde in den kommenden fünf Jahren zur zweitwichtigsten Region weltweit für die fünfte Mobilfunkgeneration aufsteigen. Ericsson prognostiziert, dass Westeuropa 2027 mit einer 5G-Quote von 82% nur noch knapp hinter Nordamerika (90%) liegen werde.