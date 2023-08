6,5 Milliarden-Angebot für New Relic steht

New Relic hat am 31. Juli einem Übernahmeangebot durch Private-Equity-Firmen zugestimmt. TPG und Francisco Partners bieten den Aktionären 87 US-Dollar pro gehaltener Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 17,5% auf den Schlusskurs vom Freitag. Der Deal beläuft sich somit auf rund 6,5 Milliarden Dollar.

New Relic hatte vor kurzem angekündigt, eine Übernahme durch private Investoren zu prüfen. Der SaaS-Anbieter wurde 2008 gegründet und unterhält mehrere internationale Standorte, darunter auch eine Niederlassung in der Schweiz. Seit 2014 ist das Unternehmen an der Börse. New Relic bietet eine Cloud-basierte Software, die es Unternehmen ermöglicht, die Performance ihrer Apps und Infrastruktur zu überwachen.