6,5 Millionen Dollar für Web3-Startup Freename

Das Schwyzer Web3-Startup Freename entwickelt Technologien und Infrastrukturen für die Vereinheitlichung von Web2- und Web3-Anwendungen innerhalb von verschiedenen digitalen Identitätsökosystemen. So arbeitet die Firma daran, dass der Domainname als universeller Zugangsschlüssel für Web2- und Web3-Anwendungen fungieren kann.

Jetzt hat das Startup in einer Serie-A-Finanzierungsrunde Investitionen im Umfang von 6,5 Millionen Dollar eingenommen. Mit dem frischen Kapital soll die Produktinnovation vorangetrieben, die globale Präsenz ausgebaut und die digitalen Identitätsökosysteme weiter vereinheitlicht werden.

Somit sollen künftig nicht nur traditionelle IP-Adressen, sondern auch Wallet-Adressen auf regulierte Weise eingesetzt werden können. Dazu arbeitet das Startup an Möglichkeiten zur Schliessung dieser Lücke, darunter an der Reparatur von IP- und Wallet-Adressen oder an der Lösung von Kollisionen und Problemen mit Blockchain-Metadaten.

Die Anzahl der Web3-Wallets habe bereits die Gesamtzahl der registrierten Domainnamen übertroffen, schreibt Freename in einer Mitteilung. Indem die traditionelle DNS-Infrastruktur mit den Web3-Funktionen zusammenführt wird, sollen Domains entstehen, bei denen der Name nicht nur lesbar, sondern auch programmierbar ist.

Die Technologie des Startups ist mit verschiedenen Blockchain-Netzwerken kompatibel, darunter Polygon, Solana, Base und BNB Chain. In den letzten drei Jahren sei das Unternehmen stark gewachsen und ziele auf einen Gesamtmarkt von 141 Milliarden US-Dollar ab, heisst es in der Mitteilung.

Die Finanzierungsrunde wurde von Entrée Capital angeführt, unter Beteiligung von Polymorphic Capital und mit fortgesetzter Unterstützung der Seed-Investoren Sparkle Ventures, Blockchain Founders Fund und Golden Record Ventures. Zudem haben sich namhafte Angel-Investoren angeschlossen.