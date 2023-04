7 Gründe für einen eidgenössischen Fachausweis oder ein Diplom

Berufe im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) stehen aktuell auf Platz 2 im Fachkräftemangel-Index. Überall wird digitalisiert – die Folge ist ein stark zunehmender Bedarf an spezialisierten ICT-Fachkräften in allen Branchen. Seit 2010 analysiert der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz die Fachkräftesituation im Berufsfeld ICT und prognostiziert den Bedarf 8 Jahre in die Zukunft. Die aktuellen Zahlen zeigen: Bis 2030 braucht die Schweiz aufgrund von Pensionierungen, Abwanderungen und der digitalen Transformation rund 120’000 zusätzliche ICT-Fachkräfte. Davon müssten fast 40’000 Personen zusätzlich ausgebildet werden, damit keine Lücke entsteht. Für ICT-Fachkräfte bedeutet das: Wer in dem dynamischen Berufsfeld am Ball bleibt und sich weiterqualifiziert, sichert sich auf dem Arbeitsmarkt beste Chancen.

Die höhere Berufsbildung bietet mit den eidgenössischen Fachausweisen und Diplomen viele Vorteile – auch für Arbeitgeber:

Hohes Level : Im internationalen Vergleich entsprechen verschiedene Fachausweise im Bereich der ICT dem Niveau eines Bachelors, die eidgenössischen Diplome einem Master.

: Im internationalen Vergleich entsprechen verschiedene Fachausweise im Bereich der ICT dem Niveau eines Bachelors, die eidgenössischen Diplome einem Master. Unabhängig geprüft und staatlich zertifiziert : Die eidgenössischen Fachausweise und Diplome bescheinigen unabhängig geprüfte, eidgenössisch standardisierte Kompetenzen.

: Die eidgenössischen Fachausweise und Diplome bescheinigen unabhängig geprüfte, eidgenössisch standardisierte Kompetenzen. Aktuelles Fachwissen : Die praxisnahen Prüfungsinhalte werden regelmässig von ICT-Expert/innen aus der Wirtschaft überprüft und neu definiert.

: Die praxisnahen Prüfungsinhalte werden regelmässig von ICT-Expert/innen aus der Wirtschaft überprüft und neu definiert. Erstklassige Karrierechancen : Wie eine Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt, erfolgt nach Abschluss einer eidgenössischen Prüfung der höheren Berufsbildung oft ein wichtiger Karriereschritt: Rund eine von sechs Personen ist bereits ein Jahr nach Bestehen der Prüfung in einer Führungsposition tätig.

: Wie eine Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt, erfolgt nach Abschluss einer eidgenössischen Prüfung der höheren Berufsbildung oft ein wichtiger Karriereschritt: Rund eine von sechs Personen ist bereits ein Jahr nach Bestehen der Prüfung in einer Führungsposition tätig. Berufsbegleitend : Die Vorbereitung für die eidgenössischen Prüfungen kann berufsbegleitend in einem Vorbereitungskurs bei einem Bildungspartner von ICT-Berufsbildung Schweiz oder im Selbststudium absolviert werden.

: Die Vorbereitung für die eidgenössischen Prüfungen kann berufsbegleitend in einem Vorbereitungskurs bei einem Bildungspartner von ICT-Berufsbildung Schweiz oder im Selbststudium absolviert werden. Auch ohne Matura möglich: eine Berufsmatura ist nicht nötig, um einen Fachausweis oder ein Diplom zu erlangen - was zählt ist die Berufserfahrung.

eine Berufsmatura ist nicht nötig, um einen Fachausweis oder ein Diplom zu erlangen - was zählt ist die Berufserfahrung. Subventioniert: Der Bund übernimmt 50% der Vorbereitungskosten von Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen.

Fachausweis oder Diplom – worin liegt der Unterschied?

ICT-Berufsbildung Schweiz führt die eidgenössischen Prüfungen im Berufsfeld ICT durch und erteilt die entsprechenden Ausweise. Der nationale Berufsverband bietet fünf eidgenössische Berufsprüfungen und zwei Höhere Fachprüfungen an:

Berufsprüfung: Eidgenössische Fachausweise gibt es in folgenden ICT-Bereichen: Application Development, Platform Development, Cyber Security, Digital Collaboration und Wirtschaftsinformatik. Berufsprüfungen richten sich an Personen, die dank mehrjähriger Berufserfahrung bereits vertiefte berufliche Fähigkeiten besitzen und sich in ihrem Aufgabengebiet spezialisieren wollen.

Eidgenössische gibt es in folgenden ICT-Bereichen: Application Development, Platform Development, Cyber Security, Digital Collaboration und Wirtschaftsinformatik. Berufsprüfungen richten sich an Personen, die dank mehrjähriger Berufserfahrung bereits vertiefte berufliche Fähigkeiten besitzen und sich in ihrem Aufgabengebiet spezialisieren wollen. Höhere Fachprüfung: Derzeit gibt es die beiden eidgenössischen Diplome ICT-Manager/in und ICT Security Expert. Absolvierende einer Höheren Fachprüfung sind in der Lage, Informatik-Projekte zu leiten und Prozesse weiterzuentwickeln. Ihnen wird oft die Leitung von grösseren Teams und Abteilungen anvertraut. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf Strategie, Innovation und Führung.

Neue Chance für den Karrierestart: Digital Collaboration Specialist

Um die digitale Entwicklung von Unternehmen zu unterstützen, hat ICT-Berufsbildung Schweiz zusammen mit dem Kaufmännischen Verband Schweiz und Expert/innen aus der Wirtschaft den neuen eidgenössischen Fachausweis Digital Collaboration Specialist entwickelt. Digital Collaboration Specialists stehen an der Schnittstelle von Technik, Kommunikation und Personalentwicklung. Sie befähigen Kund/innen und Mitarbeitende im digitalen Geschäftsalltag zur erfolgreichen Zusammenarbeit und machen sie fit für das digitale Zeitalter. Dieser Fachausweis eignet sich sehr gut für Personen mit kaufmännischem oder betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Er steht aber auch Personen aus anderen Bereichen offen, sofern genügend Berufserfahrung in der Anwendung von ICT nachgewiesen werden kann.