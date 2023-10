7 Millionen Euro für Fintech Cloover

Das schweizerisch-schwedische Startup Cloover teilt mit, dass es in einer Pre-Seed-Investitionsrunde 7 Millionen Euro eingenommen hat. Die Runde wurde von 9900 Capital geleitet, beteiligt haben sich auch QED, Broadhaven Ventures, der Scout Fund von Index Ventures und Centrotec sowie Einzelpersonen. Das frische Kapital soll dazu verwendet werden, die Softwareplattform zu verbessern und das Dienstleistungsangebot zu erweitern. Zudem will Cloover das Entwicklungsteam ausbauen und in den deutschen und niederländischen Markt vordringen.

Cloover wurde 2020 von 2 Schweden und 2 Schweizern gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, das Entwicklerteam in Genf.

Solarpanels und Ladestationen im Abo-Modell

Die Jungfirma ist ein Fintech-Startup, das sich auf Cleantech-Unternehmen als Kunden spezialisiert. Die Cloover-Plattform soll es ihnen ermöglichen, ihre Produkte wie Solarpanels, Batterien oder Ladestationen im Abomodell anzubieten.

Die Geschäftsidee: Für die Realisierung einer Cleantech-Anlage müssen Kundinnen und Kunden teilweise zuerst einige Jahre sparen oder einen Kredit aufnehmen. Für Cleantech-Anbieter bedeutet dies, dass es schon jetzt viele potentielle Kunden gäbe, die aber eine Anschaffung verschieben.

Beim Abomodell, das Cloover vorschlägt, sollen die potentiellen Käufer hingegen sofort zuschlagen können. Eine Vorleistung entfalle, erklärt Co-CEO und Mitgründer Jodok Betschart. "Die Endkunden zahlen eine monatliche Gebühr und erhalten ein flexibles Abonnement, das nach Belieben übertragen, erweitert oder gekündigt werden kann".

Nach eigenen Angaben ist Cloover bereits operativ und hat in der Schweiz und Skandinavien erste Kunden gefunden.