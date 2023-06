8 Millionen Franken für Eturnity

Das 2012 gegründete Churer Unternehmen Eturnity teilt mit, dass es in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 8 Millionen Franken einnehmen konnte. Angeführt wurde die Runde demnach vom Risikokapitalfonds Klima Energy Transition. Dieser wird vom international tätigen Investmentunternehmen Alantra zusammen mit dem spanischen Gasnetzbetreiber Enagás geführt. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 210 Millionen Euro und investiert in Europa und Nordamerika in Unternehmen, die einen Bezug zur Energiewende haben.

Eturnity beschäftigt gegenwärtig 45 Mitarbeitende an Standorten in Chur, St. Gallen und Kressbronn am Bodensee. Die Firma entwickelt Software, die beim Vertrieb, der Dimensionierung und der Implementierung von Solar-, Heizungs- und E-Mobilitäts-Systemen helfen soll. Die Software ist seit 2015 auf dem Markt und wird im SaaS-Modell angeboten. Zu den bestehenden Kunden gehören beispielsweise die Berner Kraftwerke und regionale Solarinstallateure, aber auch global agierende Organisationen wie das Handelsunternehmen Baywa.