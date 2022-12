8 Millionen für Schweizer Edtech-Scale-up Avallain

In einer zweiten Wachstumsfinanzierung konnte sich die Firma Avallain, Schweizer Anbieter für E-Learning- und EdTech-Lösungen, 8 Millionen Franken sichern. Hauptinvestor ist der in Wien ansässige Investmentfonds Round2 Capital. Dabei bestimmen die Gründer Ursula Suter und Ignatz Heinz die Geschicke der Firma weiterhin als Hauptaktionäre, so eine Mitteilung. Auch in dieser Finanzierungsrunde fungierte i5invest als Berater von Avallain.

"Wir freuen uns, dass die Beteiligung eines Wachstumspartners mit einer zu uns passenden Philosophie ausgeweitet wird. Bei dieser Deal-Struktur mit Round2 Capital behalten die Gründer die Kontrolle über das Unternehmen und erhalten ausreichend Potenzial für das nächste Kapitel", so Ursula Suter, Co-Founder von Avallain.

Das in 2002 gegründete Unternehmen verfolge die Mission "das menschliche Potenzial durch innovative, technologiegestützte Bildung freizusetzen" und "ermöglicht Unternehmen und Organisationen, interaktive E-Learning-Lösungen zu erstellen und zu betreiben". Avallain ist in über 5 Kontinenten vertreten und beschäftigt ein Team von 87 Mitarbeitenden, heisst auf der Unternehmenswebsite.

Mit dem frischen Geld wolle man Produktinnovation für Kunden schneller einführen, das Wachstum in bestehenden Märkten fördern und auch neue Märkte erschliessen. Zudem will das Schweizer Scale-up seine Partnerschaften und sein Ökosystem weiter ausbauen.