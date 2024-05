8 von 10 Schweizer Arbeitnehmenden setzen im Job KI ein

Künstliche Intelligenz ist in Schweizer Büros nicht nur angekommen, sondern von Angestellten nahezu flächendeckend adaptiert. Zu diesem Schluss kommt man bei der Lektüre des diesjährigen Work Trend Index , den Microsoft gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen Linkedin veröffentlichte.

Globale Nutzung von KI hat sich fast verdoppelt

Insgesamt 31'000 Personen aus 31 Ländern, davon 1000 aus der Schweiz, haben die Unternehmen befragt. 82% der Schweizer Angestellten nutzen den Studienautoren zufolge generative KI bei der Arbeit. Damit würden Schweizer Arbeitnehmende über dem weltweiten Durchschnitt von 75% liegen. Global habe sich die Nutzung von KI in den letzten sechs Monaten nahezu verdoppelt.

Keine Aussagen finden sich in der Studie zur Häufigkeit der Nutzung. Wenn also ein Befragter einen einzigen Testversuch mit ChatGPT gemacht hat, fällt das womöglich genauso ins Gewicht wie die tägliche Nutzung von Copilot. Ebenfalls mit Vorsicht zu geniessen sind die Aussagen, wonach 90% der Befragten mit KI Zeit sparen würden, sich stärker auf wichtige Aufgaben konzentrieren könnten (85%), kreativer seien (84%) und sogar mehr Spass bei der Arbeit hätten (83%).

"Bring your own AI"

Es ist schön, wenn das tatsächlich die Wahrnehmung der Befragten ist, aber diese Aussagen mit solch hohen Zustimmungsraten lesen sich auch wie ein Werbespot für Microsofts KI Copilot. Kritisches liest sich dennoch im Report: Während 79% der Führungskräfte zustimmen, dass ihr Unternehmen KI einführen müsse, machen sich 59% Sorgen, ob die Produktivitätsgewinne tatsächlich quantifiziert werden können. Ausserdem traut die Hälfte der befragten Angestellten der Führungsspitze ihres Unternehmens nicht zu, über Pläne oder Visionen zur Implementierung von KI verfügen.

Interessant ist indes, dass die meisten KI-Anwenderinnen und -Anwender in Unternehmen ihre eigenen KI-Tools mitbringen und nicht unbedingt jene nutzen, die ihnen ihr Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Die Studienautoren lancieren dafür den Begriff BYOAI - Bring your own AI. 78% der Befragten würden dies generationenübergreifend tun. Dadurch würden Unternehmen den Vorteil verlieren, "der sich aus dem strategischen KI-Einsatz ergibt", heisst es im Report. Der unkontrollierte Einsatz von KI-Tools würde somit Unternehmensdaten gefährden.