Aargau prüft neue IT-Gesamtlösung Steuern

Abo
Bund nutzt digitale Beschaffung (noch) nicht
Mit zwei Softwarekomponenten sollten seit fünf Jahren die Beschaffungsprozesse des Bundes digitalisiert werden. Eine ist noch nicht fertig, die andere wird kaum genutzt.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Mit zwei Softwarekomponenten sollten seit fünf Jahren die Beschaffungsprozesse des Bundes digitalisiert werden. Eine ist noch nicht fertig, die andere wird kaum genutzt.
E-Voting kann derzeit nur von Auslandschweizer und Menschen mit Behinderungen genutzt werden. Basel-Stadt will den digitalen Kanal künftig auch der inländischen Stimmbevölkerung zur Verfügung stellen.
Der Regierungsrat will unter anderem ein kantonales Kompetenzzentrum aufbauen. Die Initiative sieht Ausgaben von 9 Millionen Franken pro Jahr vor.
Google könnte von einem Gericht gezwungen werden, seinen Chrome-Browser abzustossen. Das KI-Startup bietet dafür mehr als das Doppelte seines eigenen Werts.