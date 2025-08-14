Aargau prüft neue IT-Gesamtlösung Steuern

14. August 2025 um 11:26
image
Illustration: Kuliation / Unsplash+

Diverse Applikationen auf den Steuerämtern haben das Lebensende erreicht und könnten durch ein Standardprodukt abgelöst werden. Das Finanzdepartement gibt Auskunft zum Projekt.

Im Aargau läuft seit November 2024 eine Studie zum Beschaffungsbedarf der Steuerämter von Kanton und Gemeinden. Diese soll bis Oktober 2025 abgeschlossen werden und prüfen, ob eine Gesamtlösung Steuern beschafft werden soll, die auf einem Standardprodukt für den Schweizer Markt basiert.
