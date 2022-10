Abacus eröffnet Büro in Genf

Die Ostschweizer Softwareschmiede Abacus hat die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Genf bekannt gegeben. Gemäss dem 'ICT Journal' fokussiert sich der Ableger in Genf auf den Immobilienmarkt mit der Abacus-Lösung Abaimmo.

Das Team am neuen Standort bestehe aktuell aus 5 Mitarbeitenden: Geleitet werde es von Pascale Borgeat, die auch die Produktverantwortung innehabe, heisst es weiter . Borgeat ist gemäss ihrem Linkedin-Profil seit März 2022 bei Abacus tätig. Davor arbeitete sie bei Tayo. Dabei handelt es sich um einen an der EPFL gegründeten Immobilien-Software-Anbieter, an dem sich Abacus vor einem guten Jahr mit 1,5 Millionen Franken beteiligt hatte.