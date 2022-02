ABB ernennt Informatiker zum Chairman von E-Mobility

Die ABB-Sparte E-Mobility wird noch stärker aus dem Konzern herausgelöst. Demnächst soll die ABB E-Mobility Holding AG auch an die Börse gebracht werden. Laut eigenen Angaben ist die Sparte marktführend mit ihrem Angebot für Elektrofahrzeuge, das Ladehardware und -software, digitale Dienste und Flottenmanagementlösungen umfasst.

E-Mobility erhält nun auch einen eigenen Verwaltungsrat, teilt ABB mit. Dem VR gehören drei unabhängige Mitglieder an, die zu gegebener Zeit ausgewählt würden. Darüber hinaus werde die Muttergesellschaft ABB durch drei Mitglieder vertreten, nämlich Tarak Mehta, Präsident des Geschäftsbereichs Electrification, Carolina Granat, Chief Human Resources Officer, und Andreas Wenzel, Head of Strategy and M&A.

Präsidiert wird der Verwaltungsrat von Michael Halbherr. Der 57-Jährige hat einen Ph.D. in Elektrotechnik von der ETH Zürich und war Postdoktorand am MIT Computer and Artificial Intelligence Laboratory in den USA, wo er an Supercomputing-Technologien arbeitete. Er begann seine Karriere bei der Boston Consulting Group und war CEO des mobilen Karten- und Navigationsanbieters Gate5, der von Nokia übernommen wurde. Anschliessend wurde er Teil des Führungsteams von Nokia und leitete den Geschäftsbereich Services und dann als CEO bis 2014 Here Technologies.

Seither ist Halbherr vor allem als Gründer, Investor und strategischer Berater von Startups tätig. Daneben sitzt er bereits in einigen Verwaltungsräten, so bei Vontobel, Zurich Insurance und German Bionic. "Wir freuen uns sehr, Michael als anerkannte Autorität in der Mobiltechnologie- und Automobilindustrie in unsere spannende Geschichte der E-Mobilität aufgenommen zu haben", sagt ABB-CEO Björn Rosengren in der Mitteilung.