ABB investiert Viertelmilliarde in neues Robotik-Zentrum

Der schweizerisch-schwedische Tech-Konzern ABB möchte seine Fertigungskapazitäten für Industrieroboter in Europa stark ausbauen. Wie der Konzern angekündigt hat, will er zu diesem Zweck 280 Millionen Dollar in den Ausbau seines Robotik-Hubs in Västerås in Schweden stecken. Der Ausbau soll 2026 fertiggestellt werden. Die Produktionskapazität in Europa soll damit um 50% steigen.

Damit folge man dem Prinzip der lokalen Produktion für lokale Märkte, so ABB. Ähnliche Investitionen in China und den USA habe man bereits angekündigt. Bis 2026 werde man insgesamt 450 Millionen Dollar in die Roboterfabriken in Schanghai, Auburn Hills und Västerås investiert haben.

Industrieroboter werden von ABB-Kunden dazu verwendet, um ihre Produktion zu automatisieren. Aber auch ABB selbst will seine Roboter weitgehend automatisiert herstellen.

Neben den Produktionsanlagen sollen im schwedischen Hub auf insgesamt 65'000 Quadratmetern auch Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Trainingszentren angesiedelt werden. Insgesamt sollen in Västerås rund 1300 ABB-Angestellte arbeiten.