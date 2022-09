Abra Software will nach Besitzerwechsel expandieren

Der tschechische ERP-Anbieter Abra Software hat nun ein Invest­ment­unter­nehmen im Rücken, wie die Firma mitteilt. Die bisherigen Eigentümer und Gründer haben die Aktienmehrheit an die deutsche Beteiligungsgesellschaft Elvaston Capital verkauft. Sie bleiben aber mit einer Minderheitsbeteiligung weiter an Bord.

Abra ist in Tschechien nach eigenen Angaben eines der grössten ERP-Häuser. Das Unternehmen ist aber auch im deutschsprachigen Raum aktiv, der von einer Niederlassung in Winterthur aus bearbeitet wird. Insgesamt, so Abra, habe man fast 10’000 Kunden in rund 50 Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat aktuell etwa 250 Mitarbeitende.

Elvaston will Abra in seine wachsende Business-Software-Unter­nehmens­gruppe eingliedern und so Synergieeffekte erzielen. Elvaston investiert strategisch in Anbieter von Unternehmenssoftware und ist auch in der Schweiz sehr aktiv. Zum Portfolio gehören international mehr als 20 Firmen, darunter seit 2020 die Berner Softwarefirma Evidence, seit 2021 der Pfäffikoner BPM-Spezialist Sowatec und seit diesem Jahr Selectline . Seit 2020 gehört auch Glaux Soft zu Elvaston, diese Firma wiederum hat im Februar dieses Jahres mit dem frischen Geld Social Web und die Printcom Gruppe aufgekauft.

Ähnliches hat Elvaston nun auch mit Abra Software vor. "Gemeinsam mit Elvaston Capital ist eine Expansion durch weitere Akquisitionen geplant", sagt der Abra-Gründer Jaroslav Řasa in der Mitteilung. Auch Marzio Tomasetto, Leiter der Schweizer Niederlassung von Abra Software in Winterthur, glaubt, dass der Schritt die Marktposition der Tschechen stärken wird. Davon würden letztendlich auch Schweizer Kunden profitieren.