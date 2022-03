Abraxas ernennt neuen Leiter für Cari-Fachlösung

Per 1. Juli wird Stéphane Brunner für die Geschäftseinheit zuständig sein, die bei Abraxas die Strassenverkehrslösung Abraxas Cari entwickelt und betreibt. Das Team umfasse gut 30 Mitarbeitende, so eine Mitteilung.

In seiner neuen Rolle berichte Brunner direkt an Guido Schmidt, stv. CEO und Leiter Digital Government & Fachlösungen. Nach einer Übergangsphase werde Brunner Markus Summermatter ablösen, der Ende 2022 in den Ruhestand gehe.

Brunner verfüge über ausgewiesene Erfahrung in der Führung von IT-Abteilungen und der Weiterentwicklung von Fachanwendungen in öffentlichen und privaten Organisationen, schreibt Abraxas. Nachdem der 48-Jährige die Bahnverkehrsanwendungen der SBB verantwortet hatte, war er CIO im Bereich Sozialversicherungen und COO der Beratungsfirma IBC Insurance Broking and Consulting Holding. Brunner ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker HF und verfügt über einen Executive MBA der HSW Freiburg.