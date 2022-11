Abraxas gründet neue Geschäftseinheit für Public Cloud Services

Ab 2023 führt Abraxas eine neue Geschäftseinheit, die sich auf Public Cloud Services für die öffentliche Verwaltung konzentriert. Anlässlich der Neugründung stösst Microsoft-Cloud-Spezialist Dieter Gasser zum IT-Unternehmen und übernimmt die Leitung des Teams. Er wird direkt an Christian Manser, Leiter Infrastructure & Outsourcing und Geschäftsleitungsmitglied von Abraxas rapportieren.

Gasser arbeitet heute als Chief Operating Officer beim Microsoft-Spezialisten Itnetx. Der 41-Jährige hält einen Bachelor of Science in Business Information Technology. Er bringe 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit, heisst es in einer Mitteilung von Abraxas. "Ich freue mich sehr, bei Abraxas meine Begeisterung und meine Erfahrung mit Microsoft-Kollaborations- und Cloud-Produkten in der Privatwirtschaft für Verwaltungen einzubringen", wird er dort wiedergegeben.

Das Team von Gasser soll Städte und Kantone dabei unterstützen, die IT-Infrastruktur cloud-ready weiterzuentwickeln, Cloud-Umgebungen zu nutzen und das Arbeiten in der Cloud einzuführen. Neben Managed Services aus der Microsoft Cloud soll auch praktische Unterstützung beim Change Management geboten werden.

Der Fokus auf Microsoft-Dienste ergänzt das bisherige Public-Cloud-Angebot aus dem IT-Haus. Abraxas pflegt neben Microsoft auch Partnerschaften mit Google und AWS. "Das Team startet Anfang 2023 mit drei Fachleuten und wird dann je nach Nachfrage ausgebaut", erklärt Gregor Patorski, Pressesprecher von Abraxas auf Nachfrage. Man habe im Zielmarkt der öffentlichen Hand ein steigendes Interesse an den Services registriert.