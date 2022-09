Abraxas holt neue Leiterin ins Management-Team

Das Schweizer ICT-Unternehmen Abraxas erhält Zuwachs: Kathrin Kölbl übernimmt ab dem 1. Januar 2023 die Leitung des Account- und Service-Managements. Dabei wird sie den Angaben des Unternehmens zufolge auch Teil der Geschäftsleitung. Sie ist somit die erste Frau im Gremium.

Kölbl hatte seit neun Jahren verschiedene Positionen bei Swisscom inne, heisst es in der Mitteilung von Abraxas weiter. Erst arbeitete sie als Sales Director Territory Accounts East und als Senior Marketing-Managerin. Zuletzt war sie als Head of Inside Sales Deutschland und Deputy Head of Sales Midmarket Deutschschweiz tätig. In dieser Funktion verantwortete sie die Leitung des Backoffice sowie die Inside Sales Agents.

Des Weiteren gehört auch die Bundeskanzlei zu ihren früheren Karrierestationen. Dort war sie Projektmanagerin Kommunikation. Ihre theoretische Erfahrung konnte sie im Masterstudium Business Administration etablieren. Ihr Know-how gibt sie mittlerweile als Dozentin an der FH Graubünden weiter.

Kölbl löst den aktuellen Leiter Account- und Service-Management Markus Zollinger ab, der nach sieben Jahren bei Abraxas in Pension geht.