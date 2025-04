Abraxas ist zurück in der Gewinnzone

Der Behörden-IT-Dienstleister Abraxas schreibt für das abgeschlossene Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,6 Millionen Franken. Dies gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Demnach stieg der Umsatz im Jahr 2024 um 3,8% auf insgesamt 214,5 Millionen Franken, im Vorjahr wurden noch 206,7 Millionen Franken erwirtschaftet.

Mit dem gesteigerten Ertrag wurde auch das operative Ergebnis verbessert. Dieses stiess verglichen mit dem verlustreichen Vorjahr um 8,1 Millionen Franken in die Gewinnzone vor und lag schlussendlich bei einem Plus von 4,6 Millionen Franken. "Damit setzte das Unternehmen die Trendwende fort, die mit gezielten Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bereits im Vorjahr eingeleitet worden war", schreibt Abraxas.

"Unsere Massnahmen zur Verbesserung von Transparenz und Effizienz haben zu einer erfreulichen Ergebnisverbesserung 2024 geführt", bewertet Reto Gutmann, CEO von Abraxas, den Geschäftsgang des Unternehmens. "Abraxas meistert so die Herausforderungen anhaltend steigender Kosten für Hard- und Software sowie kurzfristiger Vertragsanpassungen unserer Lieferanten."

Zugleich investierte der IT-Dienstleister laut eigenen Angaben über­durch­schnitt­lich viel Geld in Multi-Cloud-Infrastrukturen, in Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, in neue IT-Services sowie in die Erneuerung bestehender Anwendungen. Diese Investitionen sollen auch im neuen Geschäftsjahr fortgesetzt werden, so Abraxas.