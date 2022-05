Abraxas präsentiert bestes operatives Ergebnis seit der Fusion

"Abraxas übersteht das Corona-Jahr 2020 vergleichsweise gut", hiess es letztes Jahr aus St. Gallen. Nun meldet das IT-Unternehmen wiederum: "Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 beweist sich Abraxas als wirtschaftlich stabil in unsicheren Zeiten". Im letzten Jahr konnte die Firma 187,1 Millionen Franken umsetzen, das entspricht einem Wachstum von 3,7%.

Das operative Ergebnis entspricht mit 2,56 Millionen Franken dem höchsten Wert seit der Fusion mit VRSG im Jahr 2018. Als Gewinn weist Abraxas 1,26 Millionen Franken aus. Man habe im zweiten Corona-Jahr weiter in strategische Projekte und in die Produktentwicklung investiert, heisst es zum Ergebnis.

Abraxas befindet sich laut einer Mitteilung in der Mehrjahresplanung auf Kurs. Auch das Team wuchs deutlich: Das IT-Haus baute dieses 2021 von 864 auf 933 Personen aus. "Die wachsende Zahl an Kolleginnen und Kollegen bei Abraxas zeigt, dass unsere Attraktivität als Arbeitgeberin für qualifizierte IT-Fachleute weiter steigt", wird CEO Reto Gutmann in einer Mitteilung zitiert.