Accenture scheint aktuell auf einem intensiven Akquisitionskurs zu sein. Innerhalb eines Monats hat der global tätige IT-Dienstleister und -Berater die Übernahme von sechs Unternehmen bekannt gegeben. Wie 'CRN' zusammengetragen hat, sind so insgesamt 2500 neue Mitarbeitende zum Konzern gestossen.

Dem Bericht zufolge hat Accenture seit 2013 insgesamt rund 225 Unternehmen übernommen. Mit den Akquisitionen skaliere der IT-Dienstleister rasant und gewinne Kunden sowie Fachkräfte, schreibt das US-Channel-Magazin.

Gemäss einer Unternehmenspräsentation steckte Accenture im Geschäftsjahr 2020 rund 1,5 Milliarden Dollar in Übernahmen. Im Fiskaljahr 2021 waren es 4,2 Milliarden und im laufenden Geschäftsjahr sollen es nochmals 4 Milliarden Dollar sein. Accenture beendet sein Fiskaljahr jeweils am 31. August.

Gefragte Expertise

Die jüngst übernommenen Firmen seien in jenen Bereichen tätig, in denen Expertise stark gefragt ist, von Data Analytics und KI bis zur Cloud-basierten Optimierung der Lieferkette, von der Netzwerktechnik bis zur nachhaltigen Entwicklung, schreibt 'CRN'.

Zu den kürzlich von Accenture übernommenen Firmen gehört Greenfish mit 270 Mitarbeitenden in Brüssel. Hinzu kommen Avieco aus London sowie das in Paris ansässige Unternehmen AFD.Tech mit über 1600 Mitarbeitenden. Ersteres bietet Unterstützung bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit, letzteres ist auf Netzwerktechnik und-betrieb spezialisiert. Mit gut 50 Angestellten vergleichsweise klein, ist Alfa. Ende März gab Accenture bekannt, diesen in Barcelona ansässigen Berater übernehmen zu wollen.

Aber auch ausserhalb Europas kauft Accenture zu. Vor wenigen Tagen gab der Konzern die Übernahme von Ergo bekannt, ein auf Big Data, Analytics und KI spezialisiertes Unternehmen. Die 2004 gegründete Firma ist in Argentinien ansässig und beschäftigt gemäss den Angaben 200 Datenspezialisten. Ende März erfolgte mit Trancom ITS ein Zukauf in Japan. Die Firma mit 200 Angestellten bietet unter anderem IoT-Lösungen und Dienstleistungen für die Optimierung von Lagerabläufen.

Ziel in der Schweiz: die Umsatzmilliarde

Eigenen Angaben zufolge beschäftigt Accenture fast 700'000 Mitarbeitende weltweit. In den drei Monaten bis Ende Februar 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Plus von 24% im Jahresvergleich. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 rechnet Accenture mit einem ähnlichen Umsatzplus.

In der Schweiz rechnet Accenture im Fiskaljahr 2022 mit einem Umsatz von 1 Milliarde Dollar. Im Januar gab der IT-Dienstleister bekannt, seine Niederlassung in Zürich bis 2024 stark vergrössern zu wollen. Vom aktuellen Standort beim Fraumünster will Accenture in zwei neue Gebäude an der Pelikan- und Sihlstrasse umziehen. Zusammen mit dem bereits bestehenden benachbarten Standort von Accenture Interactive und der dazugehörigen Designagentur Fjord werde so ein zentraler Campus entstehen, der Platz für über 1000 Mitarbeitende bieten kann, erklärte das Unternehmen.