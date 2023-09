Adcubum erweitert sein Management-Team

Der St. Galler Versicherungssoftwarehersteller Adcubum hat 3 zusätzliche Manager eingestellt, wie er mitteilt. Seit September sind sie verantwortlich für die Bereiche Technologie/Plattform, Produkt und Projekte.

Björn Zapadlo hat die Position des Head of Platform Development bei Adcubum übernommen und wird an den CTO berichten. Zuletzt arbeitete er für Unternehmen wie EF Education First, Amazon Web Services und Holidaycheck. Zapadlo soll die technologische Basis und Skalierbarkeit der Adcubum Syrius Suite weiter verbessern.

Rico Schoch leitet neu das Produktmanagement. Auch er gehört zum Team des CTOs. Er besitze viel Produktmanagementerfahrung, die er im B2B-Bereich von Swisscom gesammelt habe, so Adcubum.

Tobias Marbler ist neu Head of Portfolio Management and Special Projects und berichtet direkt an den CEO. Er war zuletzt Chief Project Delivery Officer bei Avaloq sowie COO im Bereich Digital Business bei der Deutschen Bank.