Adesso expandiert nach Singapur

Pocketbook akquiriert belgische Ionnyk
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.
Loading
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.
Neue Bereitstellungsmodelle für SAP-Lösungen sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Dafür nimmt der Konzern über 20 Milliarden Euro in die Hand.
Die umfirmierte Altyca will Daten- und KI-Projekte mit Schweizer Kunden realisieren. Dabei sollen vornehmlich Databricks- und Microsoft-Lösungen zum Einsatz kommen.
Die Security-Beratungsfirma wird nach Deutschland verkauft und zusammen mit der früheren IPG aus Winterthur den Markt für Identity and Access Management bedienen.