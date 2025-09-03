Adesso expandiert nach Singapur

Der international tätige IT-Dienstleister Adesso will mit einem neuen Standort in Singapur seine Präsenz in Asien stärken. Singapur solle für das Unternehmen ein strategischer Hub für den asiatisch-pazifischen (APAC) Markt werden, so Adesso.

Laut der Mitteilung des Unternehmens ist man in Singapur seit Anfang September bereits operativ tätig. Im Oktober soll offiziell der neue Standort eröffnet werden. Anfangs soll sich das dortige Team auf die Finanzbranche sowie die Bereiche Versicherungen und Einzelhandel konzentrieren.

Die Leitung der Niederlassung übernimmt Daniela Marchese als Managing Director Adesso Singapur. Sie war zuletzt Vice President Sales EMEA, APAC & Strategic Accounts beim Softwareanbieter Flowable, einem strategischen Partner von Adesso.

Adesso ist auch in der Schweiz sehr präsent. Die Expansion des IT-Dienstleisters nach Singapur dürfte vor allem für hiesige Kunden interessant sein, die ebenfalls in Asien und insbesondere Singapur selbst aktiv sind oder dies werden wollen.