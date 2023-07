Adesso holt sich einen 20-Millionen-Auftrag vom Zivildienst

Einen Grossteil seiner Aufgaben wickle das Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) über die Fachanwendung E-ZIVI ab, heisst es in einer Ausschreibung. Die Wartung der Lösung ist demnach noch bis Ende 2024 geregelt. Für die Unterstützung der Vollzugsaufgaben des ZIVI habe man entschieden, E-ZIVI mit einem neuen System zu ersetzen.

In einer Ausschreibung hat das ZIVI einen Lieferanten gesucht, der die "Neue Fachanwendung" (NF ZIVI) realisiert sowie optional für bis zu 12 Jahren wartet. Vergeben hat das Bundesamt den Auftrag an Adesso. Das Volumen beläuft sich auf etwas über 20 Millionen Franken, inklusive aller Optionen.

Der Grundauftrag mit einem Volumen von knapp 900'000 Franken umfasst die Realisierungsphase der ersten 5 Monate des Projekts. Dazu sind gemäss der Ausschreibung 5500 Stunden veranschlagt. Zu den Optionen gehören die nächste Realisierungsphase sowie Einführung der Anwendung (28'500 Stunden bis Ende 2025); Support, Wartung und Weiterentwicklung der Lösung (60'000 Stunden von Anfang 2026 bis Ende 2034) sowie ein Polster zur Risikoabdeckung, für das bis Ende 2034 30'000 Stunden veranschlagt sind.

Adesso hat sich im Verfahren gegen einen weiteren Anbieter behauptet. Die Firma habe im Kriterium "Aufbau Entwicklungsinfrastruktur, Technologiedurchstich mit einem Use Case" die maximale Punktezahl erreicht und somit qualitativ die beste Arbeit abgeliefert. Bei allen anderen Zuschlagskriterien habe Adesso eine hohe Punktzahl erreicht, schreibt das ZIVI zur Zuschlagsbegründung.

Bis Oktober 2024 soll ein Minimum Viable Product (MVP) der neuen Fachanwendung in Betrieb genommen werden können. Alle für den Zivildienstvollzug geschäftskritischen Prozesse sollen bis dahin in Bezug auf Funktionalität und Systemperformance durch das neue System sichergestellt sein, schreibt das ZIVI in der Ausschreibung. So könne das heutige System pünktlich End-of-Life gesetzt werden.