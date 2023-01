Adesso kauft italienische IT-Firma mit über 100 Mitarbeitenden

Der IT-Dienstleister Adesso gibt die Übernahme von Webscience bekannt. Der italienische IT-Dienstleister beschäftigt gut 100 Mitarbeitende an zwei Standorten in Italien sowie einer Niederlassung in Bulgarien. "Allein die Grösse des Unternehmens, eine unserer grössten Akquisitionen der letzten Jahre, verleiht unserem internationalen Wachstum auf mittlerweile 13 europäischen Märkten einen mächtigen Schub", so Dirk Pothen, der bei Adesso als Mitglied der Geschäftsleitung unter anderem die Internationalisierung verantwortet.

Aus Webscience werde Adesso Italia, wobei das bisherige Webscience-Management die Geschäftsführung übernehmen werde, heisst es in einer Mitteilung. Der bestehende Standort von Webscience in Mailand bleibe erhalten und zum neuen Hauptsitz von Adesso Italia, schreibt das Unternehmen.

Erst 2021 hat Adesso einen eigenen Standort in Italien eröffnet. Die Leitung verantwortete Andrea Buzzi von Lugano aus. Buzzi werde als Vertreter des Mutterhauses Mitglied der Geschäftsleitung von Adesso Italien, heisst es in der Mitteilung weiter. In dieser Funktion werde er die Integration von Webscience in die europaweite Unternehmensgruppe begleiten.

Webscience ist auf Cloud-Migration, Cloud-native-Entwicklungen und Low Code spezialisiert. Wie Adesso, so die Mitteilung, konzentriere sich Webscience auf die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen in verschiedenen Branchen. Kunden, darunter Benetton, Sisal oder Elior hätten nun auch Zugriff auf das Portfolio der gesamten Gruppe, schreibt Adesso.