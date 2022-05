Adesso will künftig auch CIOs beraten

Per März 2022 hat Adesso Schweiz mit Jean-Jacques Pittet einen Consulting-Experten angestellt, der die Beratungskompetenzen des Unternehmens erhöhen soll. Die Rolle der IT stehe derzeit im Umbruch, schreibt Adesso in einer Mitteilung. Dieser Wandel sei komplex und betreffe diverse Aspekte, weshalb mit dem Geschäftszweig "CIO Advisory" ein neues Beratungsangebot ins Portfolio des IT-Dienstleistungsunternehmens aufgenommen wurde. Pittet werde den Aufbau der neuen Einheit in der Schweiz verantworten und nehme Einsitz im Management Board.

Der neue Geschäftsbereich ziele speziell auf CIOs und Entscheidungs­träger­innen und -träger innerhalb des IT-Managements. Die neuen Dienstleistungen seien eine Ergänzung zu den bestehenden Consulting-Teams, die bereits über Fach-Know-how in den einzelnen Branchen verfügen, schreibt Adesso weiter.

Jean-Jacques Pittet ist gemäss der Mitteilung ein Experte im Bereich der Beratung. Er verfüge über 25 Jahre Erfahrung in der IT. Seine Praxiserfahrung reiche von Strategie-Beratung auf C-Level bis hin zur Verantwortung der Umsetzung in der Rolle als Projektleiter. Vor seinem Wechsel zu Adesso war er über 14 Jahre für Elca tätig, wo er auch das Advisory-Team leitete.